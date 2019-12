Il Segreto, anticipazioni 8 dicembre 2019: Elsa torna a casa, Antolina non è felice

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di domenica 8 dicembre 2019 ci rivelano cosa accade a Puente Viejo. Elsa è stata sottoposta all’operazione al cuore che le ha salvato la vita e che è stata in parte finanziata dalla generosità delle persone che amano e stimano la giovane. Dopo l’operazione è necessario che la Laguna si sottoponga a degli accertamenti per verificare se il decorso post operatorio ha avuto esito positivo. Le puntate de Il Segreto vengono trasmesse su Canale 5 dalle ore 16:10.

Il Segreto 8 dicembre 2019: Elsa esce dall’ospedale

Nella puntata di domenica 8 dicembre 2019 de Il Segreto vediamo come procede la vita di Elsa dopo l’operazione. La Laguna si è sottoposto all’operazione al cuore che le ha salvato la vita. La donna si è potuta operare anche grazie alla generosità di tutta Puente Viejo. Parte della somma è stata prestata a Isaac e ben 1.000 pesetas sono state date all’uomo da Antolina, sua moglie, che doveva restituire al Guerriero tale importo; infine circa 2.000 pesetas sono stati raccolte grazie alla generosità degli amici della Laguna.

Dopo l’operazione che si è trovata a dovere affrontare, Elsa si è risvegliata. Passata la paura dell’intervento, la donna si è sentita meglio ed ella si è sottoposta a delle analisi per veriicare il suo stato di salute dopo l’operazione. I risultati hanno confermato che Elsa è salva e che potrà tornare a casa.

Tutti sono felici del prossimo ritorno di Elsa a casa. Tutti, tranne una persona. Altri non è che Antolina, moglie di Isaac. La donna non si mostra molto felice del ritorno di Elsa nel quartiere poiché ella è la donna di cui suo marito è innamorato. Tutti gli amici di Elsa sono in festa per il ritorno della donna.

Isaac, ovviamente, è il primo ad essere entusiasta del ritorno della sua compagna e di sapere che ella è fuori pericolo. Gli amici della Laguna le stanno organizzando una festa accoglierla nel migliore dei modi.