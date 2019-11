Il Segreto, anticipazioni 7 novembre: Elsa lascia Isaac per sempre

Molti sono i colpi di scena che faranno rimanere i telespettatori de Il Segreto incollati allo schermo durante la puntata che andrà in onda il 7 novembre su Canale 5 alle 16:10. Cosa accade a Puente Vejo? Il paese è sotto shock per quanto accaduto al matrimonio di Maria Elena e Fernando. Durante il banchetto di nozze esplode una bomba che genera sconforto e paura in tutti gli invitati. Purtroppo le conseguenze sono ben più gravi della semplice paura.

Il Mesia è affranto per quanto accaduto. La dona della sua vita è morta a causa di una tragedia, per d ipiù durante il loro matrimonio. Poco dopo avere pronunciato il fatidico sì la povera Casado de Brey è spirata. La bomba ha causato un’esplosione così forte da portare a questa tragedia. Quest’ultima non è l’unico nefasto risultato causato da questo ordigno; Maria e suo fratello Matias si ritroveranno a combattere per la loro sopravvivenza.

Si scopre che, purtroppo, ad avere messo al bomba è stato Severo. L’uomo, ridotto in miseria dalla Montenegro, ha deciso di avere la sua vendetta. la donna ha agito a fine di ridurlo in miseria ed egli ha meditato vendetta. il risultato di tale brama di vendicarsi è stato l’ordigno che ha causato la morte di Maria Elena e numerosi feriti. Severo, dopo avere scoperto le conseguenze della sua triste decisione, è in preda alla disperazione.

Gli spoiler ci permettono di scoprire qual è a decisione netta presa da Elsa. La Laguna è stata ingiustamente detenuta in carcere. A farla arrestare sotto state le accuse rivoltele da Antolina. Quest’ultima è la moglie di Isaac, l’uomo con cui Elsa ha iniziato una convivenza. Antolina è una donna perfida che ha sempre agito alle spalle del marito, tradendolo ripetutamente. Quando l’uomo scopre tutta la verità trova al forza di lasciarla e di iniziare a vivere con la donna che ama. Antolina non lo accetta e denuncia la Laguna alla Guardia Civile per adulterio.

La donna viene così incarcerata e subirà un pestaggio ad opera delle guardie carcerarie. La donna viene, così ricoverata, in infermeria e scopre un’amara verità. Ella è affetta da una grave malattia cardiaca e la sua situazione è a rischio. La donna decide di non rivelare nulla ad Isaac al fine di non destare in lui preoccupazione alcuna. Ella prende una decisione inaspettata; lascerà Puente Vejo per sempre. Chi non dovesse riuscire a 7 vedere la puntata de Il Segreto che verrà trasmesso il 7 novembre alle ore 16: 10 su Canale 5 potrà rivederla su Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire i momenti più significativi di ogni puntata.