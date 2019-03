Il Segreto, anticipazioni 7 marzo 2019: Isaac prova ancora amore per Elsa e annulla le nozze con Antolina

La puntata de Il Segreto di giovedì 7 marzo 2019 vedrà Isaac comunicare ad Antolina di voler interrompere i preparativi per le nozze mentre nel frattempo Raimundo farà una scoperta sconvolgente dopo essere stato separato con la forza da donna Francisca. Saul vuole liberare Julieta ed esce allo scoperto: entrambi con l’aiuto del capomastro convinceranno il Mesia a rivelare il nascondiglio di Francisca e Raimundo.

Antolina continua i suoi preparativi per le nozze ignara di ciò che Isaac sta per rivelarle. Il Guerrero infatti, serio in volto e convinto dei suoi sentimenti, confessa al’ex inserviente di non volerla sposare perchè ancora innamorato di Elsa. Isaac infatti giustifica la sua decisione confermando ad Antolina di non volerla accanto in quanto non potrà mai amarla mandandola su tutte le furie.

Raimundo è ancora rinchiuso in una stanza che lo ha visto prigioniero in compagnia di Francisca. Due infermieri però irrompono nella cella e afferrano bruscamente e con forza donna Francisca portandola da un’altra parte. Raimundo, disperato, cerca di seguirli ma viene bloccato da un personaggio a lui molto noto ovvero Fulgencio Montenegro.

Ecco dunque che Raimundo scopre che l’artefice del loro rapimento è proprio Fulgencio il quale promette anche propositi di vendetta ad entrambi. Saul invece scopre da Mauricio che Julieta è rinchiusa nella Villa e per liberare il suo amore, decide di uscire allo scoperto rivelando a tutti di essere ancora vivo.

Successivamente Saul arriva alla Casona insieme agli altri convincendo il Mesia a lasciare libera la Uriarte. L’uomo non sembra essere molto sorpreso soprattutto considerando il fatto che è l’unico che conosce dove si trovano sia Francisca che Raimundo ma soprattutto sembra essere l’unico ad avere i mezzi giusti per liberarli.

La puntata de Il Segreto di giovedì 7 marzo 2019 lascerà i telespettatori con il fiato sospeso per il destino della Montenegro e di Raimundo. Riusciranno i due a salvarsi dalle grinfie di Fulgencio che ha previsto per loro una fine ignobile?