Il Segreto, anticipazioni 7 gennaio: trovato il colpevole degli attentati a Maria Teresa e Adela

La soap opera spagnola “Il Segreto” torna, dopo lo stop nel giorno dell’Epifania, con la consueta programmazione a partire da martedì 7 gennaio 2020 alle 16,16, subito dopo il dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, su Canale 5 con nuovi imperdibili colpi di scena, tra i tanti anche la messainscena di Fernando con Carmelo.

Il Mesia, infatti, ha convinto Fraile di aver sparato a Carmelo, per poi sparargli a tradimento. Mentre Esteban confida ciecamente in ciò che gli viene detto da Fernando, arrivano Mauricio e Severo, che scorgono quindi Carmelo riverso a terra mentre il Mesia cerca di aiutarlo. Fernando quindi appare come un buon samaritano davanti agli occhi di tutti, che invece ignorano la sua ennesima malefatta.

La sorpresa di Isaac a Elsa

Le anticipazioni della puntata del 7 gennaio 2020 de “Il Segreto” rivelano inoltre che il sergente Cifuentes scoprirà che Esteban stava portando con sé una lettera nella quale il sindaco di Belmonte ammetteva di essere l’autore non solo dell’attentato a Maria Teresa, ma anche al sabotaggio dell’auto che ha poi provocato l’incidente dove ha trovato la morte Adela.

La morte di Antolina, caduta accidentalmente in un burrono dopo l’ennesimo tentativo di uccidere Isaac, ha sollevato gli animi di molti abitanti di Puente Viejo, primi fra tutti Isaac e Elsa. Ma la gioia si unisce anche a tanta preoccupazione per la salute di Elsa. Mentre la Laguna aspetta gli esiti degli esami insieme alle sue amiche, Isaac prepara una sorpresa per la sua amata: vorrebbe pagare tutte le sue spese mediche, ma non solo.

Nel frattempo Prudencio stenta a credere alle parole di Francisca su Lola. L’uomo mette al corrente don Berengario, che sembra esortarlo alla tolleranza, sollecitando un chiarimento prima di giudicare e accusare. Mauricio racconta i dettagli della morte di Fraile a Francisca e l’ammissione di colpa in entrambi gli attentati. Anche Maria viene informata da Fernando. Per sapere come andrà a finire non ci rimane che collegarci martedì 7 gennaio alle 16,16 su Canale 5 oppure rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play.