“Il Segreto” anticipazioni 6 maggio 2019: chiesto un riscatto per Emilia e Alfonso!

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a stupirci con trama della puntata di lunedì 6 maggio 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 16.30. Chi volesse potrà rivedere l’episodio in streaming sul sito o l’App di Mediaset Play. Ma ora scopriamo cosa sta per accadere ai nostri protagonisti di Puente Viejo!

È ormai da molto tempo che non si hanno notizie di Emilia e Alfonso. I coniugi Castaneda erano partiti per raggiungere la nipote Aurora a Parigi, ma poi non se n’è saputo più nulla. Raimundo, Maria e Matias sono molto preoccupati. Addirittura, Matias si è chiesto se l’improvvisa partenza di Gonzalo fosse legata a questa vicenda. Tornata da poco a Puente Viejo, Maria sospetta che dietro ci possa essere lo zampino di Fernando. Dello stesso parere è suo nonno Raimundo. Intanto alla Villa giunge una richiesta di riscatto, la quale conferma che Emilia ed Alfonso sono stati effettivamente rapiti.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa non vuole ritornare

Julieta sta cercando di convincere Pilar, una donna sola e con un figlio malato, a sporgere denuncia contro Eustaquio Molero, il solo responsabile per l’epidemia scoppiata a Las Lagunas. Se la donna accettasse, Severo e suoi amici avrebbero un testimone chiave nel processo contro Eustaquio. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che i Molero potremmo ben presto agire contro di loro.

Hipólito è alle prese con la scomparsa di sua moglie Gracia. Onesimo, invece, continuerà a barcamenarsi in vari campi: lo vedremo infatti occupato con le trattative con i fornitori cinesi e l’attività di servizi funebri.

Dopo lunghe ricerche, Don Anselmo è riuscito a ritrovare Elsa, che dopo essere stata accusata di aver rubato alla locanda si è rifugiata in una casa abbandonata, appena fuori Puente Viejo. Nonostante il religioso gli abbia offerto ospitalità in parrocchia, la Laguna insiste per restare in quel luogo. Intanto tutti in paese, compreso Isaac, sono convinti della sua colpevolezza. Riuscirà a dimostrare che non è stata lei a rubare i soldi di Marcela e Matias? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.