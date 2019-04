Il Segreto, anticipazioni 5 aprile: Isaac non crede ad Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per raccontarci cosa accadrà nell’episodio di venerdì 5 aprile 2019, in onda su Canale 5 alle 14.20. Ricordiamo che sarà possibile rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play o App Mediaset Play. Ma adesso scopriamo quali vicissitudini aspettano i nostri protagonisti di Puente Viejo.

Dopo aver ripreso conoscenza, Elsa si è presenta alla veglia funebre in memoria di suo padre ed ha accusato pubblicamente Antolina di essere un’assassina. Inoltre, ha rivelato che il massacro compiuto al suo matrimonio è stato opera di Antolina e di suo fratello Jesus, col quale era in combutta. La Laguna però non viene creduta dai presenti che iniziano a pensare che la ragazza sia impazzita per il dolore.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac dubita del racconto di Elsa

Anche Isaac, come gli altri, non crede al racconto di Elsa e teme che il suo equilibrio psichico sia irrimediabilmente compromesso. Dal canto suo, Antolina è felice di essere riuscita ad isolare la sua ex padroncina. Elsa, disperata, piange la morte del padre, ma è determinata a far uscire la verità su Antolina. In poche ore, la Laguna organizza il viaggio per trasportare la salma di don Amancio nella sua terra natia, sperando in seguito di trovare le prove per smascherare la perfida bionda.

Tiburcio, Hipolito, Gracia e Catalina partono lasciando da solo il povero Onesimo. Julieta e Saul hanno saputo da Prudencio che Gonzalo ricatta Fernando per mettere le mani sulla parte di eredità che spetta a Maria. I due innamorati hanno però molti dubbi sul suo racconto, soprattutto Julieta pensa che il marito abbia mentito.

Intanto Fernando scopre l’Ortega junior intento a frugare fra le sue cose, ma lascia correre dicendo a questo che ha in mente un piano per imbrogliare Gonzalo. Quale sarà mai? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.