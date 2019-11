Il Segreto, anticipazioni 4 novembre 2019: Francisca sospetta che Severo stia tramando qualcosa

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa succederà nell’episodio di lunedì 4 novembre 2019, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.16 circa. Per quanto riguardo la trama, in questo nuovo appuntamento con i protagonisti di Puente Viejo vedremo Francisca ordinare a Mauricio di tenero d’occhio Severo, mentre l’arrivo di Victoria Kent in paese sarà salutato con entusiasmo da tutte le donne del paese.

Grazie ad Isaac che ha costretto Antolina a ritirare la denuncia, Elsa può finalmente tornare una donna libera. Consuelo, però, non è del tutto convinta della sconfitta della Ramos e teme che presto questa possa tornare in paese per mettere di nuovo i bastoni tra le ruote ad Isaac ed Elsa.

Anticipazioni Il Segreto: Severo Santacruz si prepara a colpire Francisca

Deciso a vendicarsi a qualsiasi costo di Francisca per averlo ridotto in rovina, Severo intende servirsi dell’occasione presentatagli dal matrimonio di Fernando e Maria Elena per assestare un colpo mortale alla sua nemica. Nel frattempo, Maria dice a suo nonno Raimundo di non poter fare a meno di provare invidia per la felicità di Fernando.

Irene si mette a cercare Severo e non riuscendo a trovarlo teme che questo stia per compiere qualche sciocchezza. La donna è quindi molto preoccupata. La Campuzano riuscirà a far ragionare il marito prima che sia troppo tardi? Nel frattempo, Santacruz ha assoldato alcuni uomini dei Molero per preparare un ordigno esplosivo.

Consuelo nota uno strano comportamento da parte di Elsa ed è molto preoccupata, perché ha paura che ciò sia collegato al suo stato di salute. L’arrivo di Victoria Kent è fonte di ispirazione per tutte le donne di Puente Viejo. Francisca sospetta che Severo stia tramando nell’ombra contro di lei e decide perciò di farlo sorvegliare da Mauricio. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.