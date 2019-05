“Il Segreto” anticipazioni 4 maggio 2019: Elsa accusata di essere una ladra!

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte ad entusiasmarci con la trama della puntata di sabato 4 maggio 2019, in onda su Canale 5 alle ore 15.10. Ricordiamo ai fan che sarà possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito o l’App di Mediaset Play. Ma vediamo ora che cosa sta per succedere ai nostri protagonisti di Puente Viejo!

Adela ritorna a casa dopo essere stata dimessa dall’ospedale, mentre il suo posto a scuola viene preso da Elsa. Nel frattempo, Antolina approfitta del furto avvenuto alla locanda di Marcela e Matias per istigare Dolores nei confronti di Elsa. L’ex ancella vuole infatti servirsi della donna per mettere in cattiva luce la sua nemica.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa incolpa Consuelo

La moglie di Tiburcio è convinta che a rubare l’incasso della locanda sia stata Elsa e non esita a spargere la voce. Irene e Fe non danno retta alle accuse infamanti di Dolores ed escono arrabbiate dal locale. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Irene racconta quanto successo ad Adela ed insieme vanno ad avvertire Elsa.

Credendo alle dicerie, Matias e la moglie decidano di licenziare la giovane. Isaac crede invece alla buona fede della sua ex fidanzata e la difende con Antolina, che cerca di insinuare il seme del dubbio in lui. In seguito, Elsa dice a Marcela e Matias che a prendere il denaro è stata Consuelo. La sorpresa dei due è grande e grande è anche la delusione di Consuelo che la considerava come una figlia. Ma perché Elsa è arrivata a dire una cosa del genere?

Nel frattempo, Saul e Julieta trovano in Eustaquio Molero un nuovo terribile nemico: Saul ha scoperto che ad inquinare le acque di Las Lagunas è tato lui, mentre Juliata sta cercando di convincere gli abitanti della zona a denunciarlo. Che Molero decida di vendicarsi di loro? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.