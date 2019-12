Il Segreto, anticipazioni 4 dicembre 2019: Carmelo vuole vendicarsi di Francisca

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 4 dicembre 2019 possiamo scoprire che Lola non è sincera nei confronti di Prudencio. La giovane si incontrerà segretamente con la matrona per avere direttive sul comportamento che deve tenere al fine di portare a termine il piano deciso precedentemente. Carmelo non si fida della Montengero né di suo marito, Raimundo. La soap opera iberica viene trasmessa su Canale 5 alle ore 16:10.

Le anticipazioni de Il Segreto del 4 dicembre 2019 ci rivelano cosa accade tra Lola e Prudencio. La donna non ah ancora rivelato la verità al giovane: ella è una spia al soldo di Francisca. Le due donne, Francisca e Lola, si devono incontrare poiché al matrona deve dare nuove disposizioni alla giovane.

La Montenegro era molto arrabbiata col marito poiché questo aveva deciso di affidare Maria a Fernando. Una volta ragionato a freddo al donna capisce che l’uomo ha agito spinto da buoen intenzioni. Carmelo vuole vendicare la morte di sua moglie Adela.

L’uomo sospetta che dietro al tragico incidente ci sia lo zampino di Francisca. Dopo Severo, che odia la matrona poiché responsabile del suo declino finanziario, ora anche l’amico di sempre, Carmelo, sente la ferocia conto la donna crecsree in lui.

A Puente Viejo a tenere banco c’è anche la diatriba tra Dolores e Belen, sua nipote. La donna ha coinvolto la giovane in un accordo prematrimoniale. Belen è stata promessa in sposa a un ricco bambino di nobile casato ma dopo aver scoperto che quella che riteneva essere sua nonna, è in realtà la sua mamma. Dolores è piena di imbarazzo per quanto avvenuto. Infatti, quando la baronessa vuole avere con lei un contatto per potere instaurare un dialogo, la donna si rifiuta e cerca di evitarla.