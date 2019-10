Il Segreto, anticipazioni 30 ottobre 2019: Isaac litiga con Antolina, Elsa è in grave condizioni di salute

Le anticipazioni della puntata del 30 ottobre 2019 de Il Segreto ci rivelano cosa accade ai principali protagonisti. Il rapporto tra Isaac e Antolina non migliora. L’uomo ha capito da tempo chi è la donna che ha, purtroppo, sposato. Grazie a Juanote, l’amante di Antolina, Isaac ha scoperto tutte le malefatte compiute dalla donna. L’ultima è stata quella di calunniare Elsa, la donna che Isaac ama e con la quale è andato a convivere, accusandola di adulterio. La Guardia Civile ha dovuto procedere all’arresto della giovane.

Isaac ha capito che dietro all’arresto di Elsa c’e lo zampino di Antolina. Egli ha accusato, quella che è ancora sua moglie, di avere orchestrato tutto per danneggiare la donna che ama. Antolina ha negato tutto, ha affermato di non sapere nulla delle motivazioniche hanno condotto la Laguna ad essere arrestata.

La donna sente che Isaac si sta allontanando sempre più da lei. Le cose tra i due coniugi non migliorano. Isaac e Antolina hanno un forte scambio di opinioni in pubblica piazza. I due non si risparmiano nulla e si lanciano accuse reciproche. C’è da dire che non tutti gli abitanti di Puente Viejo hanno accolto serenamente la notizia della convivenza tra Isaac ed Elsa. Molti sono stati i commenti negativi: è stato definito poco serio il loro andare a vivere insieme. Di fatto, Isaac è ancora un uomo sposato ad un’altra donna, Antolina.

La situazione per Elsa in carcere non è delle migliori. Rufina, la sua compagna di cella, è una criminale ed Elsa teme di lei. Alcune guardie si accaniscono su Elsa. La donna viene aggredita fisicamente mentre si trova in carcere. Elsa viene ricoverata nell’infermieria della prigione. La Laguna riceverà notizia sul suo stato di salute e le stesse non sono positive.

Maria Elena, dopo avere ponderato su quale direzione dare alla sua vita, decide di divenire la moglie di Fernando. Ella lo sposerà con una cerimonia religiosa al cospetto di molti invitati. La coppia si sposerà a Puente Vejo, ma la cerimonia avrà un esito tragico.