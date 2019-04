Il Segreto, anticipazioni 30 aprile: Elsa e Isaac cedono ai loro sentimenti e fanno l’amore nel bosco

Le anticipazioni della puntata del 30 aprile 2019 de “Il Segreto“, la soap seguitissima in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale5, manderanno in visibilio i tantissimi affezionati della soap dal momento che finalmente Isaac ed Elsa saranno insieme e cederanno ai loro sentimenti. Mentre Elsa infatti stava ritornando dal lavoro è stata colta all’improvviso da un terribile temporale ed è quindi stata costretta a trovare un riparo.

Purtroppo però, per loro, sarà solamente il ricordo di una notte trascorsa insieme dal momento che Guerrero è ancora sposato con Antolina e ha giurato davanti a Dio che sarebbe stato suo marito per tutta la vita. Elsa però è convinta più che mai che l’ex ancella stia tramando qualcosa alle sue spalle e continua a non fidarsi di lei ma Isaac continua a difenderla ritenendo che il suo comportamento sia in buona fede.

Intanto Irene inizia ad essere stanca di Anacleto e del suo atteggiamento tanto da non tollerare più di poter continuare a lavorare per lui. Ecco dunque che la donna confessa tutto al marito Severo asserendo altresì che per lei è giusto firmare tutto quello che scrive con il proprio nome. Anacleto invece si ostina a tenerla nell’ombra facendo passare per suoi tutti gli articoli scritti dalla donna mentre Severo rimarrà scioccato dal racconto di Irene.

Matias continua ad essere preoccupato per Emilia ed Alfonso visto che è da parecchio tempo che i due non danno loro notizie. Proprio per questo motivo il giovane decide di partire alla volta di Parigi per capire cosa sta effettivamente succedendo mentre Maria non sa come fermare il fratello considerando anche il fatto che, se il giovane proseguisse con la sua idea, la Castaneda sarebbe costretta a cambiare i suoi piani.

Anche Raimundo sembra essere in pensiero per il nipote che a tutti i costi è convinto di trovare i suoi genitori. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata de Il Segreto per vedere come si comporterà Maria Castaneda ma soprattutto per scoprire se Matias arriverà veramente a Parigi dai suoi genitori.