Il Segreto, anticipazioni 3 maggio: Elsa è accusata di furto e tutto Puente Viejo insorge contro di lei

Le anticipazioni della puntata del 3 maggio 2019 de “Il Segreto“, la soap seguitissima in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale5, vedranno Elsa la protagonista principale. Sarà Dolores a mettere in giro il pettegolezzo che la Laguna ha rubato l’incasso della locanda mentre Severo sarà aiutato da Julieta che cercherà in ogni modo di denunciare Eustaquio Molero.

Marcela e Matias si accorgono che nella loro locanda è sparita una grossa somma di denaro nascosta dalla donna prima di andare a far visita all’ex ancella. Solamente Consuelo era a conoscenza del nascondiglio ma la stessa non sa dove possa essere finito il denaro. Dolores invece è convinta che a rubarlo possa essere stata Elsa e proprio per questo sparge la voce in giro per tutta Puente Viejo.

Intanto Julieta vuole aiutare in ogni modo Irene e Severo e, per sdebitarsi con loro dell’ospitalità ricevuta, decide di incontrare Pilar con l’aiuto di Fe. Pilar è una donna che vive nelle zone contaminate dalle acque del Molero ma per dimostrare l’innocenza di Severo bisogna che tutti i residenti della zona offrano la loro collaborazione affinchè si possa procedere con una denuncia.

La donna però non vuole assolutamente aiutare Julieta e anzi, convince i vicini a non denunciare Eustaquio mentre il Santacruz verrà incolpato di usare gli abitanti del paese solamente per i suoi scopi personali. Julieta allora cercherà ancora di convincere Pilar, soprattutto per il bene del suo bambino malato da tempo, ma qualcosa non andrà per il verso giusto.

Matias, sempre più dubbioso nei confronti di Gonzalo, cerca di capire cosa sta succedendo chiedendo a Raimundo cosa centri l’uomo con la sparizione dei suoi genitori. Raimundo non vuole svelare nulla mentre Matias preferisce evitare le polemiche allontanandosi. Intanto Adela sta per tornare a casa ma purtroppo le sue condizioni di salute sono ancora critiche.