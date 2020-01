Il Segreto, anticipazioni 3 gennaio 2020: Dori nasconde qualcosa, Fernando e Maria hanno un segreto comune?

Nella puntata della soap opera iberica Il Segreto di venerdì 3 gennaio 2020 vedremo ricche novità e colpi di scena. Intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan. Maria e Dori hanno avuto un significativo alterco e l’infermiera sembra intenzionata a lasciare Puente Viejo.

Maria ha dovuto sempre seguire terapie molto dolorose che l’hanno portata ad essere sempre scortese con la donna. L’infermiera si convincerà Maria ad andare alla stazione per impedire alla donna di partire.

Dori vuole lasciare Puente Viejo: la donna nasconde qualcosa?

Nella puntata della soap opera iberica Il Segreto di venerdì 3 gennaio 2020 al centro delle vicende che sarà possibile vedere in questa puntata troviamo la vicenda di Maria e Dori. Dopo un alterco significativo l’infermiera decide di licenziarsi poiché non si sente apprezzata nello svolgimento delle sue mansioni. Alla lite sarà presente anche il Mesia che deciderà di fare da pacere tra le due donne, ma con esito negativo. Fernando convincerà Maria a recarsi alla stazione per scusarsi con Dori al fine di impedire alla donna di partire.

Dori farà ritorno a ‘La habana’ portando con sé un sorrisetto beffardo durante il suo ultimo incontro con Maria. La donna ha qualcosa di poco chiaro da nascondere? Si scopriranno, durante le prossime puntate, segreti salienti a proposito la Vilches e il suo strano rapporto con Fernando. Il Mesia agirà contro Carmelo, saputo che Francisca e Mauricio hanno intraprenderanno un viaggio fino a Belmonte per dipanare i dubbi sulla morte di Maria Elena e di Adela, decide di agire al fine di togliere di depistargli. Il Mesia, saputo che la Montenegro e il marito stanno svolgendo delle indagini su Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, nemico di Carmelo.

Fernando vuole liberarsi del Fraile e per questo convince Carmelo che l’uomo potrebbe essere il responsabile degli omicidi. Carmelo si confronta con il Fraile e i due alla fine si sfidano a duello. Carmelo colpisce Esteban con un’arma da fuoco. A sorpresa a finire Esteban sarà proprio il Mesia.