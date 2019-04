Il Segreto, anticipazioni 3 aprile: Gonzalo vuole l’eredità di Maria

Le anticipazioni Il Segreto ritornano puntuali come sempre per svelarci cosa succederà nella puntata di mercoledì 3 aprile 2019, che andrà in onda su Canale 5 al solito orario delle 16.20. Chi non potesse seguire quest’episodio in televisione, avrà la possibilità di rivederlo in streaming sul sito Mediaset Play o tramite l’App Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio la trama!

Julieta e Saul credono che Prudencio sia a conoscenza dei piani di Fernando, perciò gli fanno pressione per farlo parlare. L’Ortega junior finisce così per rivelare loro la verità: tra il Mesia e Gonzalo ci sono dei contrasti, perché quest’ultimo pretende da lui la parte di eredità della Signora che spetta a Maria. I due innamorati decidono quindi di tenere sotto controllo sia Fernando che il figlio di Pepa.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa si salva e affronta Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che Julieta e Saul hanno dei sospetti anche su Raimundo Ulloa. Infatti, il padre di Emilia si sta comportando in modo molto strano da quando è morta Francisca. Anche Fe parlando con Julieta è arrivata alle sue stesse conclusioni, ma non riesce a capire di cosa si tratti. La vinaia spera inoltre che il bizzarro comportamento dell’uomo sia dovuto al dolore per la perdita della moglie. Ma sarà davvero così?

Antolina ha ucciso a sangue freddo Amancio, soffocandolo con un cuscino. Marcela e Consulo si occupano del funerale dell’uomo, mentre sua figlia Elsa è scomparsa misteriosamente. Le due donne cercano la Laguna dappertutto. Nessuno immagina che Antolina sia diventata una spietata assassina e abbia cercato di liberarsi anche di lei.

All’improvviso Elsa riappare e accusa la moglie di Isaac di aver cercato di ucciderlo. Riuscirà a dimostrare la sua che la malvagia bionda era complice di Jesus e che ha tramato tutto fin dal principio? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.