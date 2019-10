Il Segreto, anticipazioni 29 ottobre: Elsa scopre di essere ammalata. Isaac e Antolina litigano in piazza

Le anticipazioni de Il Segreto si preparano a svelarci cosa succederà nella puntata di martedì 29 ottobre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 16.17 circa. In questo nuovo ed entusiasmante episodio vedremo Isaac affrontare Antolina ed accusarla pubblicamente di essere la mandante del violento pestaggio di Elsa in carcere. Intanto Fernando chiederà a Maria Elena di sposarla davanti a tutti gli altri inquilini della villa. Ma, adesso scopriamo in dettaglio la trama.

Sconvolto per ciò che è accaduto, Isaac si scaglia contro Antolina, ritenendo che ci sia lo zampino della moglie dietro all’ennesima sventura capitata alla povera Elsa. Per nulla pentita, Antolina fa però la vittima, continuando a proclamarsi innocente.

Il Segreto: Fernando fa una bellissima dichiarazione d’amore a Maria Elena

Stancatasi di fare sempre e solo la mamma, Gracia vorrebbe tornare a lavorare e si rivolge a Carmelo, chiedendogli di poter riprendere il suo posto di consigliera comunale. Dolores teme però che questo possa distrarre la nuora dai suoi compiti di madre ed educatrice della piccola Belen e per questo si oppone.

Fernando vorrebbe trovare il modo più opportuno per chiedere a Maria Elena di sposarlo. Alla fine, il Mesia si fa coraggio e nonostante il parere contrario di Maria, decide di sorprendere la sua fidanzata facendole una bellissima dichiarazione d’amore e poi chiedendo ufficialmente la sua mano dinanzi a Raimundo e Francisca. I due decidono inoltre che il loro matrimonio si svolgerà a Puente Viejo.

Dopo aver visitato accuratamente Elsa, il dottor Zabaleta le rivela di aver purtroppo contratto una misteriosa malattia. Nel frattempo, il sergente Cifuentes rivela a Isaac che molto probabilmente la donna che è aggredito Elsa, Rufina, è in combutta con Antolina. Fuori di sé, il Guerrero si reca immediatamente da Antolina e trovatala in piazza, l’accusa pubblicamente del pestaggio della Laguna. Prudencio si interroga sul perché Lola ha iniziato ad essere così sfuggente con lui. Che ci sia qualcosa dietro? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.