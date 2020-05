Il Segreto, anticipazioni 29 maggio 2020: Rosa scopre il tradimento di sua sorella Marta

Le anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani, venerdì 29 maggio 2020, dell’episodio in onda alle 16.40 su Canale 5, scopriremo che Rosa affronta Marta dopo aver scoperto il suo tradimento con Adolfo. Il giovane Adolfo affronta Marta. Il ragazzo, accecato dalla gelosia, è sicuro di voler affrontare Marta Solozabal e di manifestare tutto il suo rancore per il bacio dato a Ramon.

Marta spiega che quel bacio è stato dato a Ramon non per amore, ma per allontanare da lei proprio lui, Adolfo De Los Visos, per non far soffrire sua sorella Rosa. Sfortunatamente per lei, il loro dialogo viene ascoltato da Rosa, che si è nascosta e comprende di essere stata tradita e ingannata. Rosa è molto arrabbiata con sua sorella.

Infatti, apparentemente proprio lei che dimostrava di approvare e favorire la sua relazione con Adolfo, è la persona che l’ha tradita nel peggiore dei modi, innamorandosi del suo fidanzato. La giovane Rosa Solozabal aspetta che Adolfo vada via dalla Casona per scontrarsi con la sua, a questo punto, rivale in amore e per domandare cosa sia veramente avvenuto con il figlio della marchesa Isabel.

Marta smentisce che ci sia stato un bacio però Rosa non crede alle sue parole. È sicura che deve stare molto attenta a dare fiducia. Il doloroso litigio tra le due sorelle non resta purtroppo ignorato dalla famiglia Solozabal. Le loro grida vengono udite in tutta la Casona e Carolina e Manuela scoprono quanto sia accaduto.

In verità la domestica Manuela era stata già avvisata di quanto avvenuto tra la bella Marta e Adolfo invece Carolina, la figlia più piccola di Ignacio Solozabal, resta frastornata e turbata. Intanto a La Habana, Francisca Montenegro, sembra non ricordare nulla dei luoghi in cui è stata prima. Matias tenta sforzandosi di tenere le distanze da Alicia. Tomas, in agitazione per Adolfo, si reca alla bisca e mette in salvo il fratello da una pericolosa situazione.