Il Segreto, anticipazioni 29 aprile: Elsa entrerà nel cuore degli abitanti di Puente Viejo. Antolina sempre più gelosa

Le anticipazioni della puntata del 29 aprile 2019 de “Il Segreto”, la soap seguitissima in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale5, rivelano che la protagonista assoluta sarà Elsa dato che la sua presenza a Puente Viejo suscita molte chiacchiere e scalpore. Antolina continuerà ad essere gelosa della Laguna mentre Adela sarà invece molto felice di avere la ragazza come insegnante.

Adela inizialmente era stata costretta da Carmelo a farsi aiutare nelle attività scolastiche viste anche le sue precarie condizioni di salute. Dopo vari tentennamenti e contro ogni sua aspettativa, la donna riesce a trovare in Elsa una ragazza molto dolce tanto da lasciarsi conquistare del tutto. Adela infatti apprezza moltissimo la serietà della Laguna tanto che la assumerà definitivamente solo dopo pochi giorni.

Dolores invece continua a spettegolare con tutto Puente Viejo e il suo principale argomento è proprio Elsa. E’ stata proprio lei a rivelare ad Antolina di aver visto Isaac e la Laguna insieme allo locanda mentre il marito doveva essere momentaneamente fuori città su incarico del marchese. Purtroppo però Elsa sta facendo molto bene il suo lavoro tanto da godere di molta stima e affetto dalle persone di Puente Viejo. Antolina non può di certo permettere che la Laguna resti in paese ma soprattutto l’idea che la sua rivale sia benvoluta da tutti la fa infuriare moltissimo.

Ad essere invece molto felice per Elsa è proprio Consuelo che finalmente vede la ragazza nuovamente con il sorriso sulle labbra dopo le varie vicissitudini che ha dovuto passare. La donna ringrazia la moglie del sindaco per aver dato la possibilità alla Laguna di lavorare ma soprattutto per averle consentito una vita dignitosa.

Adela è felicissima di aver trovato in Elsa l’aiuto valido che stava da tempo cercando ma qualcosa purtroppo non andrà per il verso giusto. Mentre sta tornando a casa, la Laguna si troverà nel bel mezzo di un temporale e sarà costretta a cercare un ripare per non bagnarsi. Cosa succedera alla giovane Laguna? Non ci resta che attendere una nuova puntata della soap Il Segreto in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale5.