Il Segreto, anticipazioni 27 ottobre: Severo accusa Francisca di essere la causa della sua rovina

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci quale sarà la trama dell’episodio in onda su Canale 5, domenica 27 ottobre 2019. Durante questo nuovo appuntamento con la nostra soap preferita vedremo Severo accusare pubblicamente Francisca di essere l’artefice di tutti i suoi guai finanziari, mentre la povera Elsa continuerà a subire in carcere le angherie della complice di Antolina. Ma, adesso scopriamo insieme meglio cosa ci aspetta.

Dopo alcune indagini, Severo arriva alla conclusione che è stata Francisca a far crollare il prezzo del riso, per rendergli impossibile la restituzione del prestito a Prudencio. Furente per l’ennesima bassezza giocatagli dalla matrona, l’imprenditore decide dunque di affrontarla

Il Segreto: Antolina approfitta dell’assenza di Elsa per sedurre Isaac

Severo si presenta da Francisca e pur non avendo le prove, l’accusa di essere l’artefice della sua rovina. Quando la situazione è sul punto di degenerare, Mauricio, Raimundo e Carmelo intervengono per calmare le acque. Ovviamente, la Montenegro non ha intenzione di lasciar correre e pensa immediatamente ad un modo per punire Severo per questo affronto. Intanto Carmelo non crede assolutamente alle accuse del suo amico alla Montenegro.

Nel frattempo, in prigione Elsa continua a subire le angherie della sua compagnia di cella Rufina, la quale scopriamo essere nient’altro che una criminale assoldata dalla Antolina, allo scopo di fare del male alla Laguna. Come se non bastasse, la perfida Ramos approfitterà dell’assenza della sua rivale per cercare di sedurre Isaac. Che riesca a far cadere il Guerrero nella sua rete?

Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto termina qui. Ricordiamo ai telespettatori che la soap viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.10, il sabato alle 15.20, mentre la domenica nuovamente alle 16.10. Inoltre, è possibile riguardare tutte gli episodi in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.