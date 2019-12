Il Segreto, anticipazioni 27 dicembre 2019: Francisca contro Severo e Carmelo

Nella puntata della soap opera iberica Il Segreto di venerdì 27 dicembre 2019 vedremo ricche novità e colpi di scena. L’uomo metterà punto un piano contro la Montenegro. A trovarsi tra due fuochi sarà Mauricio, che prenderà un colpo in pieno petto nel tentativo di difendere la Montenegro. Mauricio rimarrà tra la vita e la morte per alcuni giorni.

Una volta ripresa conoscenza l’uomo sarà sottoposto ad una sfilza di domande da Raimundo. Il marito della Montenegro vuole sapere tutto sull’attentato ai danni della propria moglie. Il povero Godoy, però, non ricorda nulla di quanto accaduto. Fortunatamente, Godoy non muore, ma egli ha rischiato seriamente di non farcela. L’uomo ha lottato lungamente e faticosamente tra la vita e la morte. Francisca vendicherà l’onta subita dal suo faccendiere e l’attentato a suo danno?

Il Segreto, anticipazioni venerdì 27 dicembre 2019: Francisca pronta alla vendetta

Nella puntata della soap opera iberica Il Segreto di venerdì 27 dicembre 2019, Mauricio ha ripreso conoscenza, ma egli dice di non ricordare nulla di quanto accaduto. L’uomo viene sottoposto ad una sfilza di domande dal marito della sua padrona. Mauricio, fedele a Francisca, sta solamente eseguendo i suoi ordini: fingere di non ricordare nulla della vicenda che lo ha portato in un letto di ospedale.

In verità questa è l’ennesima bugia che si consuma sotto il cielo di Puente Viejo.Francisca, rassicurata dalla lealtà del suo capomastro, non solo può tirare un sospiro di sollievo e medita un piano per vendicarsi di Carmelo. La Montenegro ha in mente un piano diabolico per cogliere di sorpresa Carmelo e Severo.

I due amici, ormai certi di essere stati messi alla gogna, abbasseranno la guardia. Il sindaco però ha già provveduto a mettere il Santacruz e la sua famiglia sotto sorveglianza. Forse, questa volta, la Montenegro, avrò la via sbarrata e sarà difficile per lei vendicarsi così come vorrebbe.