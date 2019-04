Il Segreto, anticipazioni 27 aprile 2019: Fernando vuole uccidere Gonzalo

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai, per svelarci la trama della puntata di sabato 27 aprile 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 15.10. Ricordiamo a tutti i fan che sarà inoltre possibile guardare l’episodio in streaming sul sito di Mediaset Play o tramite l’App Mediaset Play. Ma scopriamo ora che cosa sta per accadere ai nostri amici di Puente Viejo!

Isaac continua a litigare con Antolina a causa di Elsa. Il Guerrero è infatti stanco dall’atteggiamento polemico e vittimistico della moglie. In realtà l’ex ancella ci ha visto giusto: Isaac nutre, infatti, ancora dei sentimenti molto profondi nei confronti della sua fidanzata e sta lottando con sé stesso per non andare da lei. Antolina è però pronta a tutto, pur di non perdere Isaac. Che stia progettando qualcosa contro Elsa?

Anticipazioni Il Segreto: Severo contro Eustaquio

Temendo che Maria e Gonzalo possano ritornare insieme, Fernando finisce per prendere una decisione estrema: liberarsi una volta per tutte del suo rivale in amore. Egli ha infatti deciso di assassinare Gonzalo e chiede a Prudencio di aiutarlo. L’Ortega, però, lo invita a riflettere, dicendogli che ci sono altri modi, molto meno rischiosi, per riuscire ad avere finalmente Maria tutta per sé. Cosa avrà in mente il fratello di Saul e, soprattutto, Fernando lo ascolterà?

Nel frattempo, Severo ha non pochi problemi con Eustaquio Molero per via delle acque contaminate di Las Lagunas. Per risolvere il contenzioso, Santacruz invita quest’ultimo e suo fratello Lamberto a presentarsi in municipio. È così che il marito di Irene si rende conto che i due fratelli sono due persone tutt’altro che raccomandabili, e che in passato hanno avuto non pochi problemi con la giustizia.

Che dopo Francisca Montenegro, l’imprenditore abbia trovato con Eustaquio Molero un nuovo nemico? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.