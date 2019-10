Il Segreto, anticipazioni 25 ottobre: Elsa viene maltrattata e torturata in carcere da Rufina

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per rivelarci che cosa ci aspetta nella puntata di venerdì 25 ottobre 2019, in onda alle 16.10 circa su Canale 5. Nel corso di questo nuovo avvincente episodio della soap spagnola vedremo Elsa subire pesanti maltrattamenti da parte della sua compagna di cella, tanto che la vita della poveretta sarà messa in grave pericolo. Ignaro di tutto, Isaac cercherà intanto di far scarcerare la sua amata.

La felicità di Isaac ed Elsa è stata di breve durata. L’improvvisa morte di Juanote, l’unico che con la sua testimonianza poteva incastrare Antolina, ha permesso alla perfida Ramos di ritornare a Puente Viejo, per attuare la sua vendetta. Fuori di sé, dopo aver visto il marito condividere lo stesso tetto della sua nemica, la perfida Ramos ha deciso di denunciare Elsa per adulterio, facendola finire in prigione.

Il Segreto: Prudencio apprende da Marchena la verità su Severo

Deciso a far scagionare la sua amata, Isaac decide di rivolgersi ad un avvocato, il quale però gli dà ben poche speranze. Nel frattempo, Elsa deve vedersela in carcere con la sua compagna di cella, Rufina. Questa che scopriremo essere una complice di Antolina, sottopone la detenzione della Laguna ad un vero e proprio inferno, picchiandola selvaggiamente. Per evitare ulteriori problemi ad Isaac e Consuelo, Elsa finge che non sia successo niente, quando si recano a trovarla.

Severo inizia a sospettare che dietro ai suoi improvvisi problemi finanziari si nasconda lo zampino di Francisca, ma Carmelo non ne è convinto. Marcela si reca da Antolina e la trova impegnata a distruggere gli effetti personali di Elsa.

Intanto Marchena rivela a Prudencio cosa ha scoperto: Francisca sapeva che il prezzo del riso sarebbe crollato ed è per questo che gli ha consentito di dare il prestito a Santacruz, per ridurlo in rovina. Intanto Mauricio salverà Prudencio da una difficile situazione. Quale? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.