Il Segreto, anticipazioni 25 novembre: tra Lola e Prudencio scoppia la passione, Francisca vuole distruggere Severo

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che saranno trasmesse lunedì 25 novembre 2019 si svelano cosa accadrà alla vita dei personaggi. Le esistenze di molti di essi stanno per essere rivoluzionate; alcuni cambiamenti saranno positivi, altri si potrebbero rivelare nefasti. Le vicende degli abitanti di Puente Vejo ci mostrano la nascita di un amore tra Lola e Prudenzio. Lola è in realtà l’informatrice di Francisca.

La Montenegro si avvale della giovane per sapere quanto le serve al fine di ottenere ciò che vuole. Al momento l’obiettivo principale di Francisca è quello di vendicarsi di Severo. L’uomo ha messo una bomba al banchetto di nozze di Fernando e Maria Elena causando la morte di quest’ultima e il ferimento di numerose persone presenti. Tra queste figura Maria che, affranta dal dolore, è prostrata dall’essere diventata dipendente dagli altri; la donna, infatti, perso l’uso delle gambe.

La Montenegro ha cercato di coinvolgere nel suo piano di vendetta contro il Santacruz anche il marito Raimundo; quest’ultimo, però, ha intimato alla moglie di non fare nulla fino a che non ci fossero state prove sufficienti a sostenere la colpevolezza di Severo. Raimundo ha avvertito Severo delle intenzioni di Francisca al fine di spingere l’uomo a tutelarsi.

Nel frattempo Prudenzio ha dichiarato il suo amore a Lola e la ragazza ha capito di ricambiare il sentimento del giovane. La Mendana ha paura di quanto prova poiché è l’informatrice di Francisca e teme di vedere saltare la propria copertura ed incorrere nell’ira della Montenegro.

Scoppia la passione tra Lola e Prudenzio

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di lunedì 25 novembre 2019 ci mostrano come i sentimenti di Lola e Prudenzio siano realmente molto forti; i due giovani sono innamorati l’uno dell’altra. In seguito alla confessione di Prudenzio, che ha ammesso alla giovane di provare dei sentimenti per lei, anche la Mendana inizia a vacillare.

Dapprima restia a lasciarsi andare, anche perché teme l’ira di Francisca nel caso dovesse venire meno la sua copertura, Lola si mostrerà in seguito molto passionale. Tra i due ragazzi esplode la passione e due diventano molto intimi nel mentre l’ira di Francisca non si placa. La donna ha deciso di vendicarsi con Severo per quanto fatto a lei e a Maria.

Ormai è certa che dietro a quanto successo matrimonio di Fernando e Maria Elena sia opera di Severo. La Montenegro altrettanto certa che l’intenzione dell’uomo era quella di ucciderla. La perfida dark lady non può fare passare un affronto del genere sotto silenzio. Ella decide di vendicarsi di Severo e di Carmelo, l’amico di sempre del Santacruz, colpendo entrambi nei loro affetti più cari.