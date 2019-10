Il Segreto, anticipazioni 24 ottobre: Antolina manda Elsa in carcere

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 24 ottobre 2019 ci danno la possibilità di sapere cosa accade ad Elsa. La donna è andata a vivere con Isaac, l’uomo che ama. Egli, purtroppo, di fatto è ancora sposato con Antolina. Juanote, l’amante di quest’ultima, ha rivelato ad Isaac tutte le malefatte compiute dalla donna, anche quelle contro di lui.

Isaac ha deciso allora di lasciarla e di confessare il suo amore alla donna che ama: Elsa. I pareri di Puente Vejo, alla scoperta della convivenza dei due, sono stati contrastanti; alcuni si sono schierati a favore della coppia, delle serie l’amore vince su tutto, mentre altri si sono levati contro di loro; è stato ritenuto da quest’ultimi un atteggiamento poco serio quello di iniziare una storia.

Antolina non è rimasta a guardare: a dispetto del male fatto a Isaac ella non accetta che lui l’abbia lasciata. La donna ha calunniato la Laguna accusandola di adulterio. La Guardia Civile ha, quindi, proceduto allarmato di Elsa e l’hanno condotta in galera. Cosa accadrà ora?

Il Sergente Cifuentes è obbligato ad arrestare la donna. Quando Elsa viene condotta in cella, la situazione peggiora sembra di più. La sua compagna è una donna violenta ed ella teme per la propria incolumità. Rufina, questo il nome della compagna di cella di Elsa, non pare amichevole, né felice di dovere dividere la propria cella con qualcun’altro.

Isaac, intanto, si rivolge ad Antolina. L’uomo cerca di convicere la moglie a ritirare la denuncia a carico di Elsa. Ella appare irremovibile. Non si re de conto del dolore che sto provocando o, forse, ancora una volta non se ne cura. La donna non accetta che il proprio marito l’abbia lasciata. Poco importa se ella ha sempre agito alle sue spalle. I tradimento ti e le mancanze di rispetto della donna nei confronti di Isaac sono cosa nota, eppure Antolina sembra volere continuare a tenerlo legato a sé.