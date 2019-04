Il Segreto, anticipazioni 24 aprile: Prudencio e Fernando tramano contro Saul e Julieta

Le anticipazioni della puntata del 24 aprile 2019 de “Il Segreto”, la soap seguitissima in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale5, rivelano che Antolina ed Isaac sembrano sempre più distanti tanto che l’ex ancella verrà a conoscenza che suo marito ed Elsa sono stati visti da soli. La Laguna infatti non sembra intenzionata ad abbandonare Puente Viejo mentre Fernando, assieme con Prudencio, trama nei confronti di Saul e Julieta per riconquistare la sua Maria.

Dopo le varie richieste da parte di Isaac, Elsa è più che convinta di non lasciare Puente Viejo ma di rimanere accanto alle persone che l’hanno sempre aiutata come Consuelo. La Laguna spera anche di poter trovare presto un lavoro affinchè possa sopravvivere. Isaac torna a casa e trova Antolina ad aspettarlo nonostante lui fosse uscito furioso e senza darle alcuna spiegazione. Guerrero chiede scusa e i due fanno pace ma la tregua non durerà a lungo.

Dolores, nonostante la sua lontanaza dal paese, è rimasta la pettegola di un tempo e rivelerà all’ex ancella che Isaac ed Elsa si sono visti da soli all’interno della locanda. Questo manderà su tutte le furie Antolina che appena possibile chiederà spiegazioni al marito. Sembra dunque che il ritorno della Laguna a Puente Viejo è un problema molto grande per la donna.

Antolina infatti vuole assolutamente sapere da Isaac i suoi reali sentimenti per Elsa visto che l’uomo continua a difenderla sempre nel bel mezzo delle loro discussioni. I segreti e le bugie dell’ex ancella stanno incominciando a venire a galla e questo potrebbe essere un problema molto grande per Antolina ma soprattutto per il suo matrimonio.

Fernando intanto vuole conquistare nuovamente Maria ma, per farlo, villa Montenegro deve essere libera da ogni impedimento e quindi Julieta e Saul devono per forza andarsene. Prudencio sarà l’unico in grado di aiutare Fernando che sarà appunto pronto a promettergli vantaggi e ricompense qualora Maria decidesse di ritornare tra le sue braccia.

Prudencio, che inizialmente aveva permesso a Saul e Julieta di rimanere, dovrà accontentare il volere di Fernando pur sapendo che questa loro alleanza potrebbe essere molto pericolosa.