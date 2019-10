Il Segreto, anticipazioni 23 ottobre: Antolina ritorna e fa arrestare Elsa per adulterio

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci che cosa ci aspetta nell’episodio di mercoledì 23 ottobre 2019, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.10 circa. In questo nuovo ed entusiasmante appuntamento con la soap di Puente Viejo assisteremo al ritorno di Antolina, la quale per vendicarsi di Isaac ed Elsa non esiterà a denunciare la povera Laguna per adulterio. Sempre nel corso di questa puntata vedremo Francisca nutrire dei forti dubbi su Fernando e sulle reali motivazioni del suo ritorno. Ma ora scopriamo assieme un po’ meglio la trama.

Elsa si è trasferita nella casa di Isaac. Mentre i due innamorati cercano di recuperare il tempo perduto e di essere finalmente felici, ecco che a Puente Viejo fa ritorno Antolina. Dopo aver visto la sua nemica in compagnia del marito, in preda alla gelosia e alla rabbia, la Ramos si reca dal sergente Cifuentes e denuncia la Laguna per adulterio. Il sergente è costretto così ad arrestarla.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca non crede al cambiamento di Fernando

Una volta in cella, la povera Elsa è costretta a subire le angherie di Rufina, la sua compagna di cella, violenta ed irascibile. Nel frattempo, Isaac è disperato e prova con l’aiuti del suo amico Matias di far scarcerare la sua amata. Ci riuscirà? O la perfida Antolina avrà trovato il modo per dividere per sempre i due innamorati?

Oltre ad Antolina ha fatto il suo ritorno in paese anche Fernando Mesia. L’uomo è accompagnato da una bellissima ragazza di nobili origini che il Mesia ha presentato come la sua fidanzata e che risponde al nome di Maria Elena Casaldo de Brey. Fernando ha presentato Maria Elena a Maria e a Francisca, anche se quest’ultima non è sembrata molta entusiasta di conoscerla.

Infatti, la Montenegro continua a non fidarsi del Mesia e teme che questo abbia in mente uno dei suoi diabolici piani. Fernando, però, non accetta le insinuazioni della Signora e le ribadisce di essere molto cambiato rispetto al passato. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.