Il Segreto, anticipazioni 23 dicembre: la disperazioni di Francisca per Maria

Le trame dela puntata di lunedì 23 dicembre della telenovela spagnola “Il Segreto” assicureranno nuovi eventi inaspettati e feroci piani di vendetta che vedranno come protagonisti alcuni abitanti di Puente Viejo. Continueranno le indagini sull’incidente automobilistico dove ha perso la vita Adela, quindi si arriverà ad un punto cruciale per la narrazione.

Irene è sempre più determinata nel scoprire la verità sul mandante del sabotaggio dell’auto della maestra, quindi porterà avanti delle indagini insieme ad Anacleto. I due scopriranno che a sabotare la macchina di Adela non è stato il Mesia – come tutti inizialmente avevano sospettato – bensì Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte da sempre acerrimo avversario di Carmelo Leal.

Francisca disperata per Maria

Dopo aver appreso la notizia, Raimundo si sentirà in colpa per aver pensato male di Fernando, quindi andrà dal Mesia per porgere le sue scuse. Ma non sa che nel frattempo l’uomo sta escogitando un nuovo piano di vendetta per radere al suolo Puente Viejo, quindi distruggere le vite degli abitanti del paese.

Nel frattempo la Castaneda avrà non poche difficoltà nel relazionarsi con la nuova infermiera, Dori Vilches, che è sempre più impegnata a trattar male la sua assistita. I presunti esercizi di riabilitazione che la donna fa fare a Maria, tutto sembrano tranne che aiutare la donna a riprendere tonicità nel fisico.

Nel frattempo la Montenegro cercherà in tutti i modi di riportare la figlioccia alla Casona, ma tutto questo non può essere realizzato in quanto Raimundo ha escogitato un’altra strategia per neutralizzare Fernando Mesia, quindi far venire a galla una volta e per tutte le sue malefatte. Le anticipazioni della puntata di venerdì 20 dicembre de “Il Segreto” rivelano inoltre che Fernando sta facendo di tutto per manipolare Maria.

L’uomo si recherà alla locanda dove darà informazioni a tutti circa le condizioni della Castaneda, dispiacendosi però per il fatto che la donna ha perso per sempre l’uso delle gambe. Fernando ha inoltre riferito del fatto che a prendersi cura di Maria c’è anche un’infermiera molto brava al suo fianco.