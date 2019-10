Il Segreto, anticipazioni 22 ottobre: Elsa e Isaac vivono insieme, ma Antolina fa arrestare la donna

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che andrà in onda martedì 22 ottobre 2019 ci regalano molteplici novità. Fernando ricompare a Puente Vejo, a dispetto di quanto tutti si potessero aspettare l’uomo fa la sua comparsa. Egli non è solo, con lui c’è la sua nuova compagna. Francisca dubita delle buone intenzioni della nuova coppia e decide di indagare personalmente per scoprire qualcosa che dia seguito ai suoi dubbi. Juanote rivela veramente chi è Antolina. A scoprire la verità sulla donna saranno Isaac, suo marito, Matias e Marcela. La donna con le sue abilità di manipolatrice è riuscita a ingannare tutti. Ella si è mostrata come una brava persona, onesta e seria, che mai sarebbe venuta meno agli impegni morali resi. In realtà ella è tutt’altro: una persona turpe che calpesta la vita altrui e che si serve delle persone per creare situazioni che le possano portare vantaggio sotto tutti i punti di vista.

L’amore trionfa su tutto: Isaac ha scoperto chi è la donna che ha sposato. Ella si vestiva d’angelo, ma in realtà agiva in maniera vergognosa alle spalle del marito. Stanco e disgustato da questa scoperta egli decide di rivelare alla donna che ama quanto prova per lei. E…a sorpresa ella non è la moglie, bensì Elsa. I due si confessano reciprocamente i propri sentimenti e decidono di andare a vivere insieme. Questa scelta non verrà accolta con grande gioia da tutto Puente Vejo, molti saranno i pareri contrari. Isaac in fin dei conti è un uomo sposato, poco importa quale sia stato il comportamento della moglie nei suoi confronti; alcuni ritengono peccaminoso che l’uomo lasci il tetto coniugale per andare a vivere con una donna con cui non ha un legame sancito dalla legge di Dio e da quella degli uomini. L’amore tra i due purtroppo non basterà a sanare l’animo nero di Antolina: ella si inventerà delle pesanti calunnie sul conto Elsa e la farà arrestare. Dopo tutto il male che ella ha procurato al proprio marito, non accetta di essere da lui lasciata e decide di continuare a portare dolore nella vita dell’uomo attraverso stratagemmi subdoli e deliranti.

Prudencio sta rivalutando Lola, la donna appare all’uomo poco sincera. Egli inizia a pensare che Lola nasconda qualcosa di cui non vuole farlo partecipe. L’Ortega scopre cosa è accaduto a Severo. Si affida ad un suo amico di vecchia data, Marchena, al fine di venire a conoscenza della realtà. Severo ha subito il tranello perpetrato ai suoi danni dalla Montenegro. Quanto da quest’ultima organizzato a portato l’uomo a perdere tutti i suoi avere e a finire in disgrazia. La donna, mossa dalla cattiveria che ha sempre contraddistinto ogni sua azione, ha agito al fine di speculare sul presso del riso al fine di fare cadere i Santacruz in rovina. Prudencio, venuto a conoscenza della difficile situazione economica nella quale versa Severo, decide di aiutarlo personalmente. L’uomo è disposto a dare un prestito a Severo e così avviene.

Ovviamente, Prudencio desidera avere una garanzia al fine di evitare di perdere quanto prestato. Francisca si assicura che Severo sia in misera e agisce malamente per raggiungere i suoi scopi. Per avere conferma che il suo piano sia andato in porto ella fa una telefonata che la rassicura sul buon esito delle sue cattive intenzioni, divenute purtroppo realtà. Prudencio non si trova concorde con Francisca; definisce la richiesta fatta dalla donna non conveniente. Ella avanza delle pretese sulla situazione di Severo, ma Prudencio vuole gestire la situazione secondo i suoi standard e non secondo la visione che la donna ha della vita. Prudencio capisce che Francisca ha ancora una forte influenza su di lui e questo lo preoccupata non poco. L’uomo si confida con Marchena in merito a questa situazione.

Severo ha un’accesa discussone con Carmelo. Come mai non c’è più fiducia tra i due? Cosa è successo? Questa situazione viene intercettata anche da Don Berengario, che ne rimane dispiaciuto. Anch’egli non trova una valida ragione che abbia potuto portare i due a discutere fino a rovinare il bel rapporto di amicizia che gli legava. Sarà Irene a dare una versione che spiegherà cosa abbia portato l’uomo a cambiare rapidamente carattere come mai egli sia divenuto diffidente e astioso con chiunque prima gli fosse caro. Dopo avere lavorato una vita Severo è caduto in disgrazia. Il prezzo del riso è crollato e tutto quello che egli ha fatto in vita sua è stato vano. Gli sforzi, i sacrifici e il duro impegno sono andati in fumo: egli si trova in rovina. Dietro a questa sfortuna, ormai, si sa’ che c’è lo zampino maligno di Francisca.

Maria decide di prendere parte al primo incontro dell’associazione che ha come obiettivo quello di tutelare i diritti delle donne. A questa associazione si presenterà anche Francisca Montenegro. La donna riesce ad accattivarsi le simpatie di molte delle presenti grazie alle sue capacità oratorie e alla sua volontà di apportare il proprio contributo all’interno di uno scenario che inizia a essere preoccopante.