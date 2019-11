Il Segreto, anticipazioni 22 novembre 2019: Francisca vuole vendicarsi di Severo, Fernando dà una speranza a Maria

Le anticipazioni per la puntata del 22 novembre 2019 per la soap opera Il Segreto ci rivelano cosa accade ai personaggi più amati. Maria è fortemente provata dalla sua situazione: in seguito alla bomba esplosa al ricevimento di nozze tra Fernando e Maria Elena ella ha perso l’uso delle gambe. La donna non si vuole rassegnare ad un destino di sofferenze e privazioni.

E’ ovvio che a causa di questa menomazione le cose per lei siano più difficile. La sua autonomia è fortemente limitata e per molte cose ha necessità di essere coadiuvata da una seconda persona. Questa situazione la getta in un profondo sconforto che la prostrano e la provano. A questa vista la Montenegro sente in lei acuirsi l’odio nei confronti di Severo. E’ stato, infatti, il Santacruz ha posizionare l’ordigno; egli si voleva vendicare del dissesto finanziari: nel quale si è ritrovato a causa del piano ordito alle sue spalle proprio da Francisca.

La Montenego non ha intenzione di lasciare passare nulla al Santacruz; ella si vuole vendicare. La donna ha chiesto aiuto al marito al fine di posizionare false impronte da attribuire a Severo come unico responsabile della situazione verificatasi al matrimonio dei Mesia. Raimundo rifiuta quanto la moglie vuole imporgli, anzi cerca in tutti i modi di scagionare il Santacruz sollevandolo da ogni responsabilità.

Maria ritrova la speranza grazie a Fernando

Fernando parla con Maria; l’uomo dice alla donna che anche lui si è ritrovato in una situazione analoga alla sua. Un tempo anche lui non poteva camminare ed era costretto su una sedia a rotella. Il giovane si era ormai rassegnato ad una vita di dipendenza. All’improvviso, l’incontro con un luminare in campo medico, ha permesso al Mesia di avere nuovamente una speranza. L’uomo è, infatti, tornato a camminare. Maria si illude che anche lei possa trovarsi nella situazione di Fernando. La speranza torna ad albergare nel cuore della donna. E’ davvero possibile che anch’essa possa avere una seconda possibilità?

Le puntate de Il Segreto vengono trasmesse dal lunedì al venerdì, dalle 16.10, su Canale 5. La domenica la soap opera iberica viene trasmessa dalle ore 16.15, mentre il sabato non va più in onda.