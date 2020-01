Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che sarà trasmessa mercoledì 22 gennaio 2020 ci rivelano come proseguirà la vita di Maria. La donna è rimasta gravemente ferita durante l’esplosione avvenuta al matrimonio del Mesia.

Durante questo triste avvenimento Maria Elena, neo-sposa di Fernando, è perita a causa dell’esplosione. Da quel momento Maria vivrà una vita costretta alla totale dipendenza degli altri. La donna è stata affiancata da un’infermiera, tale Dori Vilches, che la seguirà durante il suo percorso riabilitativo. L’infermiera è stata affiancata a Maria poiché è una conoscenza di Fernando.

Il Segreto, anticipazioni 22 gennaio 2020: lo strano rapporto tra Fernando e l’infermiera Vilches

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che sarà trasmessa mercoledì 22 gennaio 2020 ci rivelano come prosegue il rapporto tra l’infermiera Dori Vilches e Maria. La donna, rimasta ferita durante il banchetto di nozze del Mesia, sarà ancora affiancata dalla Vilches. Maria chiederà a Dori di aumentare la sessione di esercizi che ella segue durante il suo processo riabilitativo. L’infermiera acconsentirà, ma durante una sessione di allenamento avviene un episodio strano: la Vilches sembra quasi cadere in uno stato di semi inconscienza. Cosa è successo?Quando Dori riprenderà conoscenza, Maria la guaderà con fare stupito, ma la donna chiederà a Maria di non dire nulla a Fernando.

Altresi, l’infermiera asserirà che è stata proprio Maria a chiederle di intensificare gli esercizi di riabilitazione. Maria sarà basita poiché durante questo stato di semi-incoscienza Dori pronuncerà frasi senza apparente significato. Maria chiederà, allora, spiegazioni a Fernando; la donna vuole sapere come ha fatto il Mesia a conoscere Dori. Egli asserirà che la Vilches è una professionista molto competente, che lui ha conosciuto poiché ella ha curato la figlia di un suo caro amico. Fernando dirà a Maria di sapere che ella ha, talvolta, dei modi bruschi, ma la sua competenza non è messa i discussione. Qual è la verità? Cosa lega davvero Dori a Fernando?

In realtà i due nascondono un passato oscuro, Dori è una donna molto pericolosa. Dori ha in serbo una brutta sorpresa per Maria. Fernando, in realtà, non vuole che la donna guarisca e si era espresso con la Vilches proprio in tal proposito.Matías metterà in guardia Prudencio: è probabile che Francisca reagirà in maniera violenta quando saprà che lui è tornato con Lola. Quest’ultima è stata per un lungo periodo alla mercé della Montenergo perché ella la teneva sotto scacco, ricattandola. Dolores non dimostrerà di avere molta fiducia di Esther. Questa sua antipatia per la donna si rivelerà anche mentre questa si troverà all’emporio; Dolores la tratterà malamente, mettendola a disagio.