Il Segreto, anticipazioni 21 ottobre: Severo e Carmelo ai ferri corti. Juanote muore

Nelle anticipazioni de Il Segreto di oggi ci occuperemo della puntata di lunedì 21 ottobre 2019, che verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 16.10. Durante questo nuovo ed entusiasmante appuntamento con i protagonisti di Puente Viejo vedremo l’amicizia tra Severo e Carmelo inclinarsi di più, ma Adele e Irene non saranno disposte a lasciar correre. Nel frattempo, Francisca consegnerà una falsa lettera di Roberto a Maria, finendo per suscitare un grande dolore nella giovane. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Francisca ha artificiosamente fatto crollare il prezzo del riso per rovinare Severo, rendendoli impossibile restituire il suo debito a Prudencio. Nonostante sia sempre più vicino a dichiarare bancarotta, Santacruz continua a nascondere la sua disastrata situazione finanziaria a Carmelo e la cosa ovviamente provoca una frattura nel rapporto tra i due amici. Preoccupate che la cosa finisca alla lunga per distruggere la loro amicizia, Adela ed Irene decidono di intervenire per cercare di riportare a più miti consigli i rispettivi mariti.

Anticipazioni Il Segreto: Dolores non riconosce la nipotina Belen

Gracia ritorna a Puente Viejo con grande gioia di Dolores che può finalmente riabbracciare la nuora e l’amata nipotina Belen. La madre di Hipolito si rende protagonista di un simpatico siparietto: non riconoscendo Belen, Dolores fa dei commenti negativi all’indirizzo della bambina, sotto gli occhi esterrefatti di Matias e Marcela.

Per fugare ogni dubbio in Maria riguardo all’intenzione di Roberto di abbandonarla e di ritornare nel suo paese natale, dopo il precedente telegramma, Francisca fa inviare da Cuba anche una falsa lettera del Sanchez in cui questo le dice per sempre addio e le ribadisce la sua volontà di continuare la sua vita senza di lei. Quando Francisca le consegna la lettera di Roberto, Maria ne resta molto turbata e si allontana dalla villa per riflettere. In paese, la Castaneda farà poi un incontro che la lascerà a bocca aperta.

Intanto dopo la fuga di Antolina, Isaac ha chiesto ad Elsa di andare a vivere insieme. Mentre i due cercano di recuperare il tempo perduto, ecco che arriva la notizia della morte di Juanote, l’uomo ingannato dalla perfida Ramos che con il suo contributo a permesso ad Elsa ed Isaac di tornare finalmente insieme, i due non possono che essergli grati. Cosa avverrà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.