Il Segreto, anticipazioni 21 gennaio 2020: Carmelo e Severo sospettano di Morales

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che sarà trasmessa martedì 21 gennaio 2020 ci rivelano cosa penseranno davvero Carmelo e Severo di Morales. A Puente Viejo è prevista un’inondazione che costringerà gli abitanti ad allontanarsi. I due amici di sempre non credono a questa versione fornita dall’uomo e iniziano ad interrogarsi sulla vicenda. Donna Francisca sarà costretta da marito, Raimundo, a lasciare il quartiere. Carmelo e Severo credono che Morales abbia interessi personali sulla diga e non crederanno pienamente alla situazione che egli ha palesato.

Fernando si mostrerà molto preoccupato per Maria. La donna lamenterà forti dolori alla schiena e il Mesia manifesterà la volontà di ridurre le sedute di fisioterapia alle quali ella si sottopone. Maria si rifiuterà e vorrà proseguire la sua riabilitazione.

La donna è rimasta ferita durante il matrimonio del Mesia. A causa dell’esplosione di un ordigno ella si è ritrovata a non avere più l’uso delle gambe. Durante l’esplosione della bomba è perita Maria Elena, neosposa di Fernando. Da allora l’uomo sembra avere sviluppato un’ossessione per la donna e per la sua guarigione. Si scoprirà che il suo intento finale è, in realtà, un altro.

Le puntate de Il Segreto vengono trasmesse su Canale 5, alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.