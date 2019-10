Il Segreto, anticipazioni 20 ottobre: Puente Viejo contro Isaac ed Elsa

Le anticipazioni per la puntata della soap opera Il Segreto che andrà in onda domenica 20 ottobre ci rivelano come proseguono le vite dei personaggi. Grazie agli spoiler è possibile sapere cosa accade. Ricordiamo che le puntate vengono trasmesse su Canale 5. In caso non si avesse avuto la possibilità di vederle durante la loro abituale sessione pomeridiana, al fine di restare sempre aggiornati sulle ultime puntate, è possibile rivederle sulla piattaforma gratuita Mediaset Play. Nella punta de Il Segreto che verrà trasmesso domenica 20 ottobre alle ore 15:10 su Canale 5 sarà possibile scoprire come si comporta Elsa.

La donna inizia la sua convivenza con Isaac. La situazione non è del tutto regolare poiché egli è ancora coniugato con Antolina Ramos. La storia d’amore tra Elsa e Isaac verrà giudica dagli abitanti di Puente Vejo. Molti saranno i pareri favorevoli a questa storia d’amore che trova il suo coronamento nella convivenza della coppia. Molteplici saranno anche i i pareri contrastanti i due risultano essre poco seri in quanto Isaac non è un uomo libero per legge. Il coro di voci che si solleverà a commentare la storia d’amore della coppia influirà sulla loro felicità? Isaac e Elsa non si cureranno delle critiche. La giovane coppia vive il loro amore serenamente, finalmente felici ed insieme alla luce del sole. Una notizia promette di offuscare la conquista della vita insieme: Don Berengario darà loro una notizia su Juanote che rischia di portare malumore.

Dopo la furia dei sovversivi, Francisca decide di usare il suo tempo per apportare dei cambiamenti; la donna cerca di portare il suo contributo ed aiutare per migliorare la situazione che si è creata. Francisca, usando il potere e il ruolo che ricopre, riesce a fare fuggire i rivoltosi. Questo gesto permetterà ad Adela di avere salva la vita. Adela sarà riconoscente a Francisca per averla tratta in salvo. L’opinione che Adela aveva di Francisca potrebbe subire dei cambiamenti, in positivo.

Francisca Montenegro tiene un discorso all’associazione delle donne. Le donne del quartiere si riuniscono per esprimere la propria opinione, prendere una decisione e portare il proprio contributo all’interno di uno scenario che inizia a essere preoccupante. La presa di posizione della donna e le parole da essa pronunciate non incontreranno i riscontri positivi di tutte le presenti. In particolare modo Irene Campuzano non sembra essere tra le sostenitrici della donna, anzi. Le due sembrano trarre fastidio dal gesto di Francisca poiché sono scettiche sul suo improvviso cambio di personalità.

Prudencio non capisce cosa abbia scatenato il rancore che, appare evidente, la matrona provi per Severo. Quale comportamento l’uomo può avere avuto per suscitare tale astio? L’uomo ha forse detto qualcosa di poco cortese? L’usuraio decide di rivolgersi a Mauricio. L’uomo viene incalzato di domande, una dopo l’altra. Purtroppo l’usuraio non ottiene le risposte desiderate. Infine l’Ortega deciderà di fare capire a Lola quali siano i suoi sentimenti per lei. Egli inizia a corteggiarla e a mostrare tutto il suo interesse. La donna non pare ricambiare affatto le attenzioni e l’interesse dell’uomo.