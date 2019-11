Il Segreto, anticipazioni 20 novembre 2019: Francisca vuole incastrare Severo, Raimundo lo difende

Le anticipazioni per la puntata del 20 novembre 2019 della soap iberica Il Segreto ci rivelano come la voglia di vendetta di Francisca non si sia placata. Il marito Raimundo cerca di mettere un freno alla cattiveria della consorte. Francisca vuole vendicarsi di Severo. Da cosa nasce la disputa tra i due?

Andiamo con ordine: la Montenegro ha ordito un piano che aveva come scopo finale quello di ridurre in miseria il Santacruz. Ella è riuscita nel suo intento: ha convinto l’uomo a investire quanto possedeva nel mercato del riso per poi farne crollare il prezzo. Dopo varie indagini Severo ha capito chi era la responsabile del suo dissesto finanziario e ha giurato di fargliela pagare. Peccato che, il modo da lui scelto, fosse totalmente folle.

Anticipazioni Il Segreto del 20 novembre 2019: Svero è nei guai

Severo ha messo una bomba al ricevimento del matrimonio di Fernando e di Maria Elena. Quest’ultima è morta in seguito all’esplosione e numerosi sono stati i feriti. Tra di essi c’è Maria; quest’ultima, quando scopre che rimarrà paralizzata dalla vita in giù, viene colta tra una pesante crisi emotiva.

Francisca sia per quanto è stato fatto a lei, ovvero per il tentativo di omicidio a suo danno da parte del Santacruz, sia per la visione di Maria prostrata e affranta, decide di vendicarsi. Ella non è una donna dal cuore tenero, questo è noto, ma questa volta la sua perfidia è alle stelle. Raimundo, suo marito, cerca di frenarla. Le fa promettere di non agire fino a che non saranno raccolte prove sufficienti ad incastrare Severo. Sembra che siano state trovate delle impronte sulla bomba che ha causato tanto dolore al matrimonio di Fernando e di Maria Elena. Severo si sente in trappola; aveva appena fatto cadere i sospetti su di lui; sospetti che nutrivano anche sua moglie Irene e il suo amico di sempre, Carmelo. Quest’ultimo ha temuto che le impronte ritrovate fossero dell’amico, ma nulla è ancora certo.

Francisca vuole convincere Raimundo a procurarsi delle false impronte da collegare all’ordigno e alla mano di Severo al fine di condannare l’uomo al carcere a vita. Raimundo, invece, ha uno scopo totalmente opposto. Egli vuole trovare sì delle prove, ma che siano atte a consentire al Santacruz di essere scagionato. Quale dei due coniugi avrà la meglio?

Se volete conoscere tutte le ultime voità e rimanere informati su come si svolgono le vicende dei personaggi più amati di questa soap opera iberica, seguite le punate che vengono trasmesse su Canale 5 dalle ore 16: 10.