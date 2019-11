Il Segreto, anticipazioni 2 dicembre: Elsa scoprirà della morte di Adela, la vendetta di Francisca contro i Santacruz

Continuano ad appassionare le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola Il Segreto, tra nuove vendette, intrighi e amori destinati a finire. Il nuovo appuntamento di inizio settimana – in onda lunedì 2 dicembre alle 16,10 circa su Canale 5, subito dopo “Uomini e Donne” – si preannuncia adrenalico e ricco di eventi inaspettati.

Irene e Raimundo si troveranno d’accordo nel cercare di arginare e respingere la sete di vendetta di Francisca e Severo, che ormai hanno iniziato una guerra che pare non avere mai fine; il sabotaggio dell’auto su cui viaggiavano Irene e Adela – causando la morte di quest’ultima – ha alimenato la sete di vendetta di Carmelo.

Elsa scoprirà la verità su Adela

Donna Francisca non vorrà sentire ragioni e nonostante le raccomandazioni di Raimundo, la perfida dark lady è intenzionata a proseguire la guerra contro i Santacruz, a causa dei quali Maria è ridotta a vivere su una sedia a rotelle. Ma non solo, perché a causa della loro cattiveria, anche il fedele Mauricio stava per perdere la vita.

La Montenegro però lascia uno spiraglio alla speranza di cessare questa scia di vendetta, infatti le anticipazioni della puntata di lunedì 2 dicembre de “Il Segreto” rivelano che la donna postporrà la decisione su cosa fare con i Santacruz solo dopo il risveglio del suo fedele capomastro.

Carmelo, autore dell’attentato a Francisca e Mauricio, si nasconde in un luogo sicuro, ma l’uomo sa bene che non potrà sottrarsi alle sue responsabilità per sempre. Raimundo e Irene si incontreranno, così la donna avrà la possibilità di conoscere in anticipo i piani di donna Francisca.

Per decisione di Maria, ormai la villa non è più sicura, quindi decide di mandare i suoi amati bambini in collegio, lontani da Puente Viejo. Le condizioni di salute della donna non sono buone, quindi Fernando la inviterà a sottoporsi ad un nuovo controllo medico. Antolina torna a mosrare la sua vera natura.

Elsa, ignara di quanto accaduto ad Adela, apprenderà solo dopo l’operazione del sabotaggio dell’auto. Ma a dirle tutta la verità anzitempo, ci penserà la perfida Antolina, che cercherà perfino di provocarle una crisi. Nel frattempo Lola nasconderà a Prudencio i nuovi ordini ricevuti da donna Francisca.