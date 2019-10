Il Segreto, anticipazioni 19 ottobre: Antolina fugge via. Isaac ed Elsa finalmente liberi

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali a raccontarci la trama della puntata di sabato 19 ottobre 2019, che sarà trasmessa come al solito su Canale 5, a partire dalle 15.20. Un episodio questo che si preannuncia particolarmente emozionante per via della fuga della perfida Antolina da Puente Viejo, mentre Isaac ed Elsa saranno finalmente liberi di vivere il loro amore. Intanto Prudencio noterà qualcosa di sospetto nel comportamento di Lola. Ma ora scopriamo assieme un po’ meglio cosa ci aspetta.

Lola è occupata nei preparativi del matrimonio. In seguito, la ragazza si reca nel negozio di Prudencio e fa sapere di essere costretta ad annullare l’ordine fatto in precedenza, poiché alle nozze saranno presenti molti meno invitati di quelli previsti. Una volta venuto a conoscenza della cosa, l’Ortega inizia ad essere molto preoccupato e pensa che Lola gli stia nascondendo qualcosa.

Anticipazioni Il Segreto: la Ramos se ne va, Severo nei guai

Francisca ha chiesto a Mauricio di acquistare grandi quantitativi di riso per poi rivenderlo ad un prezzo molto più basso sul mercato locale. L’intento della Montenegro è infatti quello di far crollare il prezzo del cereale, per mandare in bancarotta Severo. Infatti, quando Irene dà al marito la notizia della riduzione del prezzo del riso, questo viene preso dalla disperazione, perché capisce che non potrà ripagare il debito di 3 mila peseta che ha contratto con Prudencio.

Dopo essere stata messa con le spalle al muro dalla testimonianza del suo amante Juanote, Antolina capisce di non poter più portare avanti la sua messinscena e finisce per prendere una decisione estrema. La Ramos decide infatti di far perdere le sue tracce, fuggendo da Punte Viejo.

Intanto Isaac quando apprende della fuga della moglie tira un sospiro di sollievo, essendo finalmente libero di poter vivere la sua storia d’amore con Elsa. Il Guerrero consegna poi gli abiti di Antolina a Don Berengario, affinché li doni ai più bisognosi, nel caso questa decidesse nel giro di alcuni giorni di farsi viva. Che la perfida Ramos abbia deciso veramente di arrendersi e di lasciare finalmente in pace Isaac ed Elsa? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.