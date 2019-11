Il Segreto, anticipazioni 19 novembre 2019: Prudencio e Lola si baciano

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di martedì 19 novembre 2019, che verrà trasmesso a partire dalle 16.10 su Canale 5. Nel corso del nuovo avvincente appuntamento con la soap spagnola vedremo Raimundo rimproverare Francisca per avere impedito a Irene e Adela di vedere Maria. Invece, Prudencio troverà finalmente il coraggio di dichiararsi a Lola. Ma, adesso, scopriamo insieme meglio che cosa ci aspetta.

Irene e Adela si recano a far visita a Maria, ma Francisca impedisce loro di vederla. Quando Raimundo lo viene a sapere rimprovera duramente la moglie. Intanto Maria non si rassegna al fatto di dover passare il resto della propria vita senza poter più camminare.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo non sa se aiutare Francisca contro Severo

Stanco di reprimere l’attrazione che prova nei confronti di Lola, Prudencio dopo essersi dichiarato, la sorprende con un bacio appassionato. Che a Puente Viejo stia per nascere una nuova e avvincente storia d’amore? Nel frattempo, Francisca è decisa a portare avanti la sua vendetta contro Severo e nonostante non ci siano prove concrete della colpevolezza dell’uomo, ha ordinato la sua uccisione.

Francisca non si capacita perché Raimundo non voglia unirsi a lei nella sua guerra personale contro Severo, perciò continua a fargli pressione. La Montenegro chiede al marito di procurarle una impronta di Severo, in questo modo anche lui avrà la certezza che non è stato Santacruz a causare l’attentato al matrimonio di Fernando e Maria Elena. Ulloa si mostra però perplesso.

Dato che Raimundo si mostra reticente, Francisca si rivolge allora al suo fidato Mauricio, ordinando che sia lui a procurargli l’impronta. Nonostante sia costretto ad ubbidire, anche il capomastro dà però l’impressione di non voler agire ingiustamente nei confronti del marito di Irene. Cosa succederà ora? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.