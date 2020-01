Il Segreto, anticipazioni 19 gennaio 2020: Leal crede che Fernando abbia scritto il biglietto di Friale

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che sarà trasmessa domenica 19 gennaio 2020 ci rivelano colpi di scena che animano le vicende di questa seguitissima soap opera iberica. A Puente Viejo arriverà il colonnello del Ministero degli Interni, Juan Garcia Morales, per annunciare l’imminente inaugurazione della diga e assevererà che Puente Viejo sarà ben presto inondata e spazzata via dall’acqua.Insospettiti da quest’uomo Severo e Carmelo inizieranno ad indagare.

Le indagini di Carmelo e Severo arriveranno ad un punto cruciale quando il Leal, dubbioso nei confronti di Fernando, andrà da lui . Approfittando di un momento di distrazione del Mesìa, gli ruberà una pagina di quaderno. Questo furto ha l’obiettivo di confrontare la calligrafia del biglietto trovato nella tasca del Fraile con quella del quaderno di Fernando.

Lo scopo è quello di fare confrontare da un esperto grafologo la sua calligrafia con quella del biglietto trovato nelle tasche del povero Esteban. Grazie all’aiuto di Irene , che consegnerà il foglio ad Anacleto, viene trovato l’uomo giusto per effettuare questa delicata operazione. Dolores non nutre una particolare simpatia nei confronti di Esther, anzi. Ella è abbastanza restia nell’approcciarsi alla giovane.

Don Berengario, la prima volta che vedrà Esther, rimarrà stupito. La giovane assomiglia smaccatamente ad una donna che lui ha amato in gioventù, una certa Marina. Si scoprirà che la giovane altri non è che sua figlia. Cosa accadrà dopo questa importante rivelazione? Dal 9 gennaio le puntata de Il Segreto subiranno una piccola variazione di orario, saranno trasmesse dalle 16:20.