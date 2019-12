Il Segreto, anticipazioni 19 dicembre: Elsa in pericolo, il colpo di testa di Francisca

La trama della prossima puntata della soap opera “Il Segreto” – in onda giovedì 19 dicembre alle 16,30 circa subito dopo “Uomini e Donne” e “Le ricette delle feste di Giallo Zafferano” – sarà a dir poco avvincente, perché Don Berengario farà un’importante rivelazione a Francisca, mentre Elsa sarà nuovamente in pericolo di vita.

Raimundo ha appreso appena in tempo, che a chiamare il luminare che dovrebbe curare Maria è stato Fernando. L’uomo però non ne farà parola con la moglie, preferendo così tenerla allo scuro. Nel frattempo però Raimundo cercherà di trovare le prove per smascherare una volta e per tutte il piano di Fernando ai danni di Maria.

La vita di Elsa è in pericolo

Antolina sembra essere tornata quella di un tempo, anzi forse più malvagia di prima, infatti le anticipazioni della puntata di giovedì 19 dicembre de “Il Segreto” rivelano che la donna metterà a segno un altro duro colpo ai danni della sua rivale in amore. La perfida donna di Puente Viejo andrà a far visita a Elsa, ma troverà il modo per farla stare male.

Francisca apprenderà da una confidenza fattale da Don Berengario dell’arrivo in città del nuovo medico, che ha visitato Maria. La dark lady non prenderà certo bene la cosa, meno che mai il fatto che Raimundo l’abbia tenuta allo scuro per tutto questo tempo. Nel frattempo arriva a La Habana la nuova infermiera di Maria, ma il loro incontro non lascia ben sperare.

La donna sembra non preoccuparsi molto e come dovrebbe di Maria. Nel frattempo donna Francisca arriverà a casa della Castaneda preoccupandosi molto per la sua figlioccia, quindi disporrà affinché la donna sia trasferita alla Villa. Fernando gli impedirà questo trasferimento, adducendo come motivazione il fatto che Maria deve continuare la sua riabilitazione.

Francisca quindi desolata tornerà a Puente Viejo da sola. Appena arrivata a casa Raimundo rimprovererà la moglie per essersi esposta troppo con Fernando. Per smascherare l’uomo ci vuole calma e freddezza, le azioni mosse dall’impulsività non li porteranno molto lontani.