Il Segreto, anticipazioni 19 aprile: Maria Castaneda ritorna a Puente Viejo e accusa Gonzalo

Le anticipazioni della puntata del 19 aprile 2019 de “Il Segreto”, la soap seguitissima in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale5, rivelano che Maria Castaneda e Gonzalo nascondono delle agghiccianti verità. Matias è pronto per andare a cercare Emilia e Alfonso ma Maria lo fermerà anche se non è dato a sapere il perchè. Per Severo le cose continuano a mettersi male mentre sua moglie Irene è costretta a lavorare per Anacleto così da poterlo aiutare.

Maria Castaneda ha fatto il suo ritorno a Puente Viejo ma non sembra avere più nessun tipo di rapporto con il marito Gonzalo. Ricomparsa proprio mentre quest’ultimo stava avendo un’accesa discussione con Fernando arriva addirittura al punto di schiafferggiarlo attaccandolo e inveindo contro di lui. Sembra infatti che la Castaneda rinneghi la sua fiducia nei confronti del marito e spiega a Fernando di aver alzato le mani su Gonzalo solo perchè ha capito che questi l’aveva presa in giro.

A Cuba infatti, Gonzalo ha tradito Maria e questo ha mandato su tutte le furie la Castaneda non intenzionata minimamente a perdonarlo. Abbraccerà però Raimundo e conoscerà i suoi fratelli Ortega e Julieta. Matias, nel frattempo, molto preoccupato per la sparizione di Emilia e Alfonso, deciderà di partire per andare a cercarli ma sarà Maria stessa ad impedirglielo e forse perchè sa qualcosa di molto importante su di loro.

Severo intanto è sempre più preoccupato per le sue terre dopo che Saul ha riscontrato la presenza di sostanze tossiche nelle acque de Las Lagunas di proprietà del Santacruz. Il problema è molto serio e nessuno è intenzionato a lavorare con l’uomo che è fermo con la sua attività di coltivazione del riso. Irene invece porta a termine il suo primo articolo per Anacleto con non poche difficoltà ma deve farsi forza per aiutare Severo.

Mentre Fe avvisa tutta Puente Viejo del ritorno della Castaneda, quest’ultima a Villa Montenegro svela i suoi timori su Gonzalo che non avrebbe fatto nulla per salvare i piccoli Esperanza e Beltran e che purtroppo, hanno perso la vita. Maria non potrà mai perdonare il marito e questa notizia accende una speranza nel cuore di Fernando da sempre innamorato della Castaneda.