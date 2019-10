Il Segreto, anticipazioni 18 ottobre: la verità sulla gravidanza di Antolina, Francisca aiuta Adela

Le anticipazioni della puntata del 18 ottobre 2019 de Il Segreto mostrano l’entrata in scena di diversi personaggi. Questa soap opera che viene trasmesso alle ore 16:10 su Canale5 rivela numerosi intrighi e misteri che rendono l’appuntamento giornaliero imperdibile. Le scorse puntate ci hanno mostrato come si stanno svolgendo le vite degli amati protagonisti. Tra intrighi, tradimenti e verità venute, finalmente, a galla, scopriamo uno scenario davvero intricato. Antolina verrà sbugiardata dal suo amante, Juanote. L’uomo renderà noti a tutti i particolari sulla gravidanza della Ramos.

Tutti verranno a conoscenza della malignità delle azioni che hanno caratterizzato le scelte di vita della donna. Ella, infatti, era incinta di un altro uomo, ma aveva fatto credere a tutti di essere incinta di Isaac. L’uomo allora si era sentito in obbligo di sposarla. Alla fine sia Isaac, che Elsa, che i coniugi Castaneda vengono a scoprire tutta l’amara verità. Severo consegnerà qualcosa a Prudencio, Donna Francisca verrà a conoscenza della situazione e penserà di trarne un vantaggio personale.

Francisca andrà da prudencio per quanto riguarda Severo. Quest’ultimo tempo prima ha chiesto al giovane Ortega di avere del denaro in prestito. Severo aveva fornito a Prudencio gli atti di proprietà di quello che possiede come garanzia del prestito richiesto. Quando la Montenegro scopre la situazione decide di impadronirsi di questa documentazione per potere entrare in possesso alle tenute del Santacruz. Nonna Dolores è felice, finalmente a Puente Vejo ci sono Gracia e la piccola Belen. Nonna Dolores può finalmente occuparsi della sua piccola nipotina e cocolarla.

Hipolito si ritrova nel panico: una situazione si abbatterà su di lui ed egli farà fatica ad affrontarla. Maria Castaneda crede che Francisca sia cambiata. Ma è davvero così? La donna sembra non essere più quella di un tempo. La Montenegro ha obbligato i rivoltanti alla fuga e ha ritirato al denuncia che pendeva sulla moglie di Carmelo. Adela continua comunque a non fidarsi della donna e delle sue buone intenzioni.

Lola ha un’amara sopresa; la donna, infatti, scopre che al suo matrimonio non c’è il numero di invitati che ella credeva. Prudencio inizia a mostrare segni di sfiducia. L’avvenimento appare all’uomo alquanto strano e questo genera numerosi interrogativi nel suo intimo. Si può fidare davvero della donna? C’è qualcosa che deve sapere sul suo conto?