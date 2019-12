Il Segreto, anticipazioni 18 dicembre 2019: Fernando è un meschino attentatore?

Le anticipazioni della soap opera iberica Il Segreto lasciano i telespettatori senza fiato. Tra colpi dis cena ed intrighi le puntate proseguono mostrando le vite dei protagonisti. Gli episodi della soap spagnola sono trasmessi su Canale 5 alle ore 16:10 dal lunedì al venerdì, mentre al domenica vengono trasmessi sempre su Canale 5 alle ore 15:15. A Puente Viejo sembra che per Maria possa iniziare una nuova vita; la donna era rimasta ferita nell’attentato al matrimonio del Mesia.

Questo attentato che era costato la vita alla neo signora Mesia e che aveva ferito fisicamente molte persone. Le cose sembrano volgere sotto uan nuova luce per la donna grazie anche all’intervento proprio di Fernando. Sarà un’illusione o Maria ha davvero una speranza?

Il Segreto, anticipazioni 18 dicembre 2019: Maria potrebbe tornare a camminare

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 alle ore 16:10 circa ci rivelano come prosegue la vita di Maria. La donna è, ormai, costretta su una sedia a rotelle. L’esplosione dell’ordigno al matrimonio di Fernando Mesia le è costata la sua autonomia. La donna ha, però, una speranza. Qualche tempo fa Fernando le aveva rivelato che i gioventù anch’egli si era ritrovato a non potere più deambulare. L’uomo era stato assistito da un dottore che era riuscita a rimetterlo in piedi e a permettergli, quindi, di potere tornare a camminare. La donna nutre, quindi, una grande speranza di potere avere la stessa fortuna.

Il dottor Carrillo, il medico di Berlino a cui Fernando aveva fatto cenno a Maria, arriva a La Habana e Maria ripone in lui ogni speranza di potere tornare a camminare ed a essere indipendente. Fernando ha pagato Carrillo per presentarsi a Puente Veijo, ma quali sono le reali competenze di questo dottore?

Raimundo pondera, nel mentre, sulla situazione che si è venuta a creare: in seguito alla grande frattura che si è creata tra Severo, Carmelo e Francisca solo Fernando ha ottenuto dei benefici. In primis la dedizione totale di Maria e la possibilità di circuire la donna. A cosa mira davvero il Mesia? In molti sospettano di lui per la bomba al suo ricevimento di nozze. L’atteggiamento dell’uomo, intanto, sembra destare molti sospetti. L’uomo nasconde qualcosa, il suo comportamento è diverso dal solito. Dall’altro canto chi avrebbe potuto essere tanto abile da compiere un gesto del genere?