Il Segreto, anticipazioni 18 aprile: Elsa e Maria ritornano a Puente Viejo

Le anticipazioni della puntata del 16 aprile 2019 de “Il Segreto”, la soap seguitissima in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale5, rivelano che Antolina scopre veramente di essere incinta ma non di Isaac mentre quest’ultimo è sempre interessato solo ed esclusivamente ad Elsa che ritornerà a Puente Viejo. Ma non è la sola visto che anche Maria Castaneda, ritornerà a villa Montenegro e sorprenderà Gonzalo e Fernando mentre discutono animatamente.

L’ex ancella continuerà a coinvolgere il Guerrero anche se sa per certo che non può essere lui il padre del bambino ma soprattutto convinta del fatto che Isaac provi ancora dei sentimenti molto forti per Elsa. Don Anselmo si accorgerà però che qualcosa non quadra con la gravidanza di Antolina e che i conti non tornano. Nel frattempo però Consuelo sarà felicissima del ritorno della Laguna a Puente Vieho dopo essere rimasta lontana dal paese per il funerale del padre.

Saul intanto si reca a casa del Santacruz con i risultati delle analisi delle acque di Las Lagunas che sembrano essere inquinate dalla presenza di sostanze altamente tossiche. Per risolvere questo problema bisogna dunque scovare il prima possibile la fonte della contaminazione ma soprattutto difendere le persone affinchè non si ammalino più in quella zona. Intanto Irene sembra aver iniziato il suo lavoro per il terribile Anacleto ma non sembra trovare l’ispirazione giusta per scrivere i suoi articoli.

Maria Castaneda, tornata anche lei a Puente Viejo, scopre Fernando e Gonzalo intenti a discutere animatamente per colpa del denare che il Mesia deve all’ex sacerdote. La donna non tratterà molto bene Gonzalo tanto da far capire che i rapporti tra i due non sono sicuramente idilliaci come una volta. La Castaneda sembra averla talmente tanto con il marito da arrivare addirittura al punto di schiaffeggiarlo mentre Fernando spera così di riconquistare la donna che ha sempre amato.

Cosa è veramente successo tra Maria e Gonzalo da far arrabbiare così tanto la donna? Non ci resta che attendere nuove appassionanti puntate de “Il Segreto” in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale5.