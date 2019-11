Il Segreto, anticipazioni 17 novembre 2019: Francisca condanna a morte Severo

Le anticipazioni per la soap opera iberica Il Segreto permetteranno ai telespettatori di vedere nuovi colpi di scena e inganni. A tenere ancora banco è il tragico evento che ha portato alla morte di Maria Elena. La donna è morta durante lo svolgimento del suo stesso banchetto di nozze a causa dell’esplosione di un ordigno. Si è scoperto che Santacruz ha posizionato una bomba per vendicarsi di quanto è stato fatto dalla Montenegro a suo danno.

Severo: Francisca lo condanna a morte

La donna ha agito al fine di ridurlo in miseria. Il cerchio intorno a Severo si sta stringendo. L’amico di sempre, Carmelo e la moglie, Irene stanno sospettando di lui. Santacruz ha provato a sviare i sospetti su di lui, ma Francisca non crede alla sua innocenza. La rabbia della Montenegro è dettata anche dalla visione sofferente di Maria.

La donna è provata dal dolore di essere rimasta paralizzata in seguito alle lesioni riportate dall’esplosione dell’ordigno. Maria ha avuto una crisi emotiva dovuta alla prostrazione psicologica che l’attanaglia; la donna non sarà mai più indipendente. Francisca parla con suo marito in merito ai sospetti che nutre sul Santacruz. La donna si dice pronta a vendicarsi i qualsiasi modo. Il marito non è d’accordo con quanto la moglie vorrebbe fare.

Egli intima alla donna di non agire finché non ci saranno prove reali. Raimundo vuole impedire alla donna di commettere qualche errore. Egli non ritiene corretto agire contro una persona che, fino a prova contraria, potrebbe essere innocente. Sui resti della bomba sono state trovate delle impronte. Carmelo teme che siano quelle dell’amico Severo. Se così fosse, egli verrebbe condannato senza possibilità di appello.

Alla Montenegro non interessano questi dettagli e condanna a morte Severo. Stranamente Raimundo si oppone alla moglie, cosa strana mai successa prima. Egli non vuole agire contro il Santacruz e cerca di mettere un freno all’ira crescente e smisurata della sua consorte.