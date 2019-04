Il Segreto, anticipazioni 16 aprile: Santacruz nei guai a causa dei suoi terreni inquinati

Le anticipazioni della puntata del 16 aprile 2019 de “Il Segreto”, la soap seguitissima in onda ogni giorno alle 16.30 su Canale5, rivelano che per Severo Santacruz sembra non esserci pace dal momento che lo stesso verrà a conoscenza che le acque di Las Lagunas potrebbero essere state inquinate da qualcuno.

Julieta deve purtroppo lasciare la villa di donna Francisca mentre Gonzalo scopre qualcosa di strano per quanto riguarda Fernando. Saul e la Uriarte contro il volere di Prudencio, decidono di seguire l’ordine di Raimundo che, negli ultimi tempi sembra essere diventato alquanto ostile nei confronti della coppia. Sicuramente l’ex locandiere nasconde un segreto e la presenza di Saul e Julieta per lui è solamente un intralcio.

I due però non hanno minimamente idea di dove andare e sono alquanto disperati. Intanto Severo sta passando un periodo nero in quanto le sue terre, acquistate su consiglio di Meliton Melquiades, non sembrano essere state un affare. Anche se Saul inizialmente le aveva considerate ottime per la coltivazione del riso, ora alcuni problemi stanno intralciando i suoi ricavi.

Le acque infatti risulteranno essere contaminate da sostanze chimiche molto dannose ma non dalla formazione naturale di arsenico bensì da un sabotaggio. Potrebbe essere stato Fernando Mesia a mettere i bastoni tra le ruote a Severo? Proprio per questo motivo e per aiutare il marito, Irene è costretta ad accettare la proposta lavorativa di Anacleto Totana.

La donna dovrà scrivere degli articoli che il Totana firmerà come fossero suoi e dunque va a cercarlo per informarlo della sua decisione e per definire i termini del loro contratto. Gonzalo, che ha continuato a lottare contro Fernando, viene a conoscenza che questi si è rivolto ad uno studio legale e che potrebbe quindi dargli i soldi richiesti. Gonzalo e Raimundo continuano però a sospettare che il Mesia sia coinvolto nel rapimento di Emilia e Alfonso.