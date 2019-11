Il Segreto, anticipazioni 15 novembre: Antolina salva Elsa, Francisca vuole vendicarsi di Severo

Le anticipazioni per la puntata del 15 novembre 2019 dell’amata soap opera iberica Il Segreto ci mostrano come proseguono le sorti dei personaggi. Dopo avere messo l’ordigno nel luogo nel quale si è svolto il ricevimento del matrimonio di Fernando e Maria Elena, Severo si sente braccato e colpevole. Francisca ha capito che dietro il gesto che ha causato la morte di Maria Elena c’è lo zampino del Santacruz. La Montenegro decide di fargliela pagare. La salute di Elsa rimane cagionevole; viene organizzata una raccolta fondi per pagarle un’operazione che potrebbe salvarle la vita.

Gli spoiler sulla puntata de Il Segreto del 15 novembre 2019 ci rivelano che Matias organizza un evento durante il quale sarà proiettato il film di Mariana. Le sorprese non sono finite; un personaggio ritornerà a Puente Vejo. Di chi si tratta?

Maria Castaneda soffre per la perdita dell’uso delle gambe; la donna deve questa sua condizione alle ferite riportate durante l’esposizione al matrimonio dei Mesia. Francisca pena nel vedere Maria piegata su se stessa dal dolore psichico che la sua condizione fisica le provoca. La Montenegro vuole vendetta. Ella ha capito che dietro tale gesto c’è Severo, l’uomo che è stato da lei truffato. Francisca decide di ucciderlo e chiede l’aiuto del suo fidato capomastro Mauricio Godoy. Quest’ultimo è colui di cui la donna si avvale sempre per cercare di ripianare le problematiche che le si presentano davanti; in definitiva egli è il mandatario che rimuove gli ostacoli che ella non tollera di vedere sul suo cammino. Ad ogni modo, Raimondo si rende conto di quanto sua moglie sta orchestrando; egli decide allora di metterla in guardia; prima di procedere in qualsiasi modo ella dovrà attendere una condanna reale del Santacruz a seguito del possesso di prove schiaccianti a suo carico.

La salute di Elsa non migliora; ella è affetta da una grave malformazione cardiaca che le potrebbe costare la vita in qualsiasi momento. Il dottor Zabaleta ha scoperto che c’è un medico molto quotato a Madrid che potrebbe operare la donna. Il problema è che per eseguire questa operazione sono necessari 4.000 pesetas. La Laguna non dispone di tale somma e la donna quindi ritorna nello sconforto. Ad aiutarla ci penseranno Adele e Irene; le donne organizzano una raccolta. Non appena viene istituita vengono raccolti all’istante 1.000 pesetas.

In aiuto di Elsa arriva anche Matias; quest’ultimo organizza un evento per promuovere la proiezione del film di Mariana. Lo scopo del giovane è quello di permettere alla Laguna di raggiungere la somma necessaria per potersi sottoporre all’operazione del luminare indicatole dal dottor Zabaleta.

Le sorprese per la puntata de Il Segreto del 15 novembre 2019 non sono finite. Un personaggio farà ritorno a Puente Vejo. Di chi si tratta? Altri non è che Antolina. Isaac rimane stupito nel vedere la propria moglie. Egli è spaventato dalla visione della donna. Durante il loro ultimo incontro il Guerriero ha promesso di denunciarla; così facendo avrebbe esposto anche se stesso al giusto corso della giustizia.

In realtà sarà proprio Antolina ad avere un ruolo determinante nel permettere a Elsa di potere sottoporsi all’operazione che le potrebbe salvare la vita. Se volete sapere come non vi resta che seguire la puntata del 15 novembre 2019 de Il Segreto e tutte le successive che verranno trasmesso su Canale 5.