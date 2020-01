Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che sarà trasmessa mercoledì 15 gennaio 2020 ci rivelano come prosegue la vita di Maria. La donna era rimasta ferita in seguito all’esplosione di un ordigno. Il triste avvenimento era avvenuto al matrimonio del Mesia. Durante questo drammatico evento, Maria Elena, neo sposa di Fernando era perita e numerose persone erano rimaste gravemente ferite.

Il Segreto, anticipazioni 15 gennaio 2020: gli intrighi di Fernando e il matrimonio di Elsa e Isaac

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che sarà trasmessa mercoledì 15 gennaio 2020 ci riveleranno come Fernando intende continuare a comportarsi. Egli vorrà apparire agli occhi di tutta Puente Viejo come estraneo ai fatti drammatici che hanno colpito la popolazione negli ultimi tempi. Proprio per questo motivo deciderà di affrontare la Montenegro e suo marito a muso duro dichiarando la sua innocenza.

Mauricio rivela alla Montenegro che a Puente Viejo è arrivato colonnello del Ministero degli Interni, Garcia Morales, che annuncerà l’imminente inaugurazione della diga aggiungendo che Puente Viejo sarà ben presto inondata e spazzata via dall’acqua. Fernando interromperà la seduta riabilitativa di Maria, quindi si mostrerà molto comprensivo con la ragazza e la prega di chiedere scusa al nonno.

Maria non vedrà l’ora di guarire e deciderà di fare quanto in suo potere per tornare ad essere indipendente. Elsa e Isaac non vedranno l’ora di coronare il loro sogno d’amore: i due vorranno convolare a giuste nozze e divenire, finalmente, marito e moglie. In seguito alla dipartita di Antolina non ci sarà più nulla che impedirà alla coppia di essere felice e di vivere, finalmente, la loro vita insieme.