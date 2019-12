Il Segreto, anticipazioni 15 dicembre 2019: Fernando ha messo la bomba contro Francisca?

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che andrà in onda il 15 dicembre 2019 ci rivelano che Maria verrà messa a durissima prova dalla nuova infermiera che le ha trovato Fernando. La donna farà cadere Maria dalla carrozzina. Proseguono le indagini sulla morte di Adela che causeranno non pochi problemi al sindaco di Belmonte. Inizialmente Severo, Francisca e Carmelo erano uno contro l’altro nel darsi al colpa a vicenda per la morte della donna.

Irene e Raimundo decidono di fare delle indagini per scoprire chi sia stato a compiere un gesto così efferato. I due, dopo avere lungamente indagato, concordano che solo una persona poteva trarre vantaggio da tutto questo e si tratta di Fernando Mesia. I due credono che Fernando Mesia abbia agito alle spalle di tutti al fine di vedere litigare i tre pur non essendo colpevoli.

Il Segreto, anticipazioni del 15 dicembre 2019: Maria isolata da Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 15 dicembre 2019 ci rivelano che i figli di Maria partono per raggiungere il collegio nel quale dovranno studiare. La donna è sollevata nel saperli lontano da Puente Viejo e, quindi, al sicuro. Raimundo, il marito di donna Francisca, soffre molto di questo distacco e della mancata possibilità di averli potuti salutare prima della loro partenza.

La Montenegro è offesa; ella non si aspettava che Maria lasciasse la villa. Francisca aveva accolto con Maria e si era, sorprendentemente, preoccupata per lei mostrando una parvenza di calore nel suo cuore gelido e cattivo. L’atteggiamento del Mesia, intanto, sembra destare molti sospetti. L’uomo nasconode qualcosa, il suo comportamento è diverso dal solito. Dall’altro canto chi avrebbe potuto essere tanto abile da compiere un gesto del genere?

Egli cerca, inoltre, di agire al fine di isolare sempre più la povera Maria.Le puntate de Il Segreto vengono trasmesse su Canale 5 alle ore 16: 10 oppure sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.