Il Segreto, anticipazioni 15 aprile: Isaac ancora innamorato di Elsa non riesce a dimenticarla

Antolina vuole aiutare a tutti i costi il suo Isaac e nella puntata del Il Segreto in onda lunedì 15 aprile 2019 la vedremo pronta a ricattare il direttore di banca obbligato a concedere un prestito al Guerrero. Quest’ultimo intanto non riuscirà a togliersi dalla testa la sua amata Elsa e chiederà notizie a Consuelo che lo inviterà a dimenticarla. A Villa Montenegro, Raimundo è sempre convinto di cacciare Julieta e Saul con la complicità di Fernando.

Isaac, dopo l’incendio che gli ha distrutto tutta la legna per gli ordini del Marchese, sta attraversando un bruttissimo periodo. Oltretutto il direttore della banca ha deciso di negargli il prestito perchè il giovane sembra non avere abbastanza garanzie. A correre in suo aiuto , Antolina che è anche la responsabile dell’incendio, che deciderà di ricattare il direttore.

L’ex ancella infatti è al corrente di una tresca tra l’uomo e la sua segretaria e sarà pronta ad informare la moglie qualora quest’ultimo decidesse di non concedere il prestito al suo amato Isaac. A malincuore l’uomo è dunque costretto ad accontentarla e così il Guerrero può tirare un sospiro di sollievo. Intanto però Isaac sembra non aver dimenticato la sua Elsa e chiede notizie a Consuelo la quale lo implora di pensare solamente alla sua famiglia come del resto ha fatto la Laguna.

Raimundo, con l’aiuto di Fernando, sta facendo di tutto per cacciare Saul e Julieta da Villa Montenegro. I due però si sentono forti del fatto che Prudencio pare aver decido per l’annullamento del matrimonio. Il vedovo di donna Francisca però continua a non tollerare la loro presenza e ad essere sgarbato e scortese ogni giorno di più.

Ad oggi non si è ancora capito il perchè del comportamento di Raimundo e nessuno sa cosa stia tramando il vedovo di donna Francisca. Non ci resta che seguire le prossime puntate della soap amatissima “Il Segreto” per ulteriori novità e soprattutto per vedere se Saul e Julieta riusciranno a convincere il Mesia e Fernando della loro onestà e del loro amore.