Il Segreto, anticipazioni 14 gennaio: la verità di Esther

La programmazione della soap opera spagnola Il Segreto subirà delle piccole variazioni riguardanti gli orari di messa in onda a causa dell’arrivo delle fasce del daytime di due seguitissimi format targati Mediaset, cioè quelli del reality show “Grande Fratello Vip” e del talent show condotto da Maria De Filippi, “Amici”.

Gli spoiler relativi alla puntata di inizio settimana del 14 gennaio 2020 de “Il Segreto” – in onda alle 16,34 su Canale 5 – annunciano che le condizioni di salute di Carmelo migliorano sempre più tanto che l’uomo farà rientro a casa. Ma se da un lato sembra che Carmelo si stia riprendendo isicamente, dall’altro non sembra sia la stessa cosa per la sua mente e per i suoi ricordi, che appaiono ancora molto confusi ed offuscati.

La verità di Esther

Nel frattempo Esther e Don Berengario si parleranno a cuore aperto. La ragazza rivelerà di essere la figlia di Marina, la donna con cui il prelato, durante il periodo di noviziato, ebbe una breve ma intensa relazione. Berengario ammette che Marina è stata il suo unico vero grande amore, e l’amore per lei era talmente forte che sarebbe stato disposto a mettere in discussione tutta la sua vita, rinunciando perfino al sacerdozio.

Qualcosa di improvviso ed inaspettato però accadde in quella relazione segreta, perché un bel giorno Marina andò via, facendo perdere così le sue tracce. La donna, prima di abbandonare il paese, non fece parola con alcuno della sua gravidanza, meno che mai con il novizio. Esther racconta al padre naturale di attraversare un momento di difficoltà, così il parroco le suggerisce di andare a Puente Viejo.

Dopo la ripresa delle condizioni di salute della Laguna e la morte di Antolina, nulla sembra più mettersi di traverso all’amore di Isaac e Elsa; i due, dopo aver parlato con Don Berengario, decidono di sposarsi, senza sfarzi o ricevimenti. La cerimonia sarà celebrata in piazza con la partecipazione di tutti gli abitanti del paese.