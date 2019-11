Il Segreto, anticipazioni 13 novembre: trovate impronte sulla bomba, Severo va nel panico

Le anticipazioni de Il Segreto per la puntata che andrà in onda il 13 novembre 2019, su Canale 5, alle ore 16:15, ci mostrano come stanno proseguendo le vite dei protagonisti dopo gli innumerevoli copi di scena che hanno attraversato le loro esistenze. Severo sentiva la pressione per il gesto compiuto; l’uomo aveva deciso di vendicarsi della Montenegro in maniera sconsiderata. Egli aveva messo un ordigno al matrimonio dei Mesia; questo gesto aveva causato la morte di Maria Elena e il ferimento, nonché lo spavento, di molti dei presenti. Irene, moglie del Santacruz e Carmelo, suo migliore amico, stavano iniziando a sospettare di lui.

Severo con grande abilità riesce a sviare i sospetti su di lei. Francisca aveva già iniziato ad avere dei sospetti su Severo. La donna è la responsabile della perdita delle fortune dell’uomo; ella era consapevole di accusare danno al Santacruz quando lo ha convinto ad investire tutto ciò che possedeva nel mercato del riso. Donna Francisca porterà avanti le indagini su Severo in maniera autonoma.

Matias, rimasto gravemente ferito, viene salvato dal dottore Zabaleta; quest’ultimo, grazie alla sua professionalità, riesce a salvare la vista e la vita di giovane. Le abilità del dottore non si fermano qui: egli conosce un luminare che può salvare la vita di Elsa. Vediamo nel dettaglio come si svolgono le vicende per questa nuova puntata che ci attende.

Gli spoiler su la puntata de Il Segreto del 13 novembre ci rivelano che Severo riesce a convincere tutti della sua innocenza. A spaventarlo, però, è la presenza di un testimone che potrebbe fare conoscere a tutti la verità. Egli ha assistito a quanto accaduto e potrebbe condurre, con la sua testimonianza, il Santacruz in prigione.

Sulla bomba sono state rinvenute le impronte del Santacruz e la situazione rischia di condurre l’uomo ad una crisi di nervi. Se queste venissero ricondotte a lui, sarebbe la fine. Elsa, compagna di Isaac, è affetto da un grave problema cardiaco. La giovane ha scoperto di essere gravemente malata proprio dal dottor Zabaleta mentre si trovava nell’infermeria del carcere. La Laguna aveva pensato di nascondere la propria situazione a Il Guerriero; così aveva fatto per qualche tempo finché non aveva preso al decisione di partire; la donna era stata, però, fermata da Isaac che aveva scoperto la verità. Ella non voleva divenire un peso per l’uomo che ama. Il dottor Zabaleta comunica a Isaac e a Elsa una buona notizia. Egli conosce un luminare che potrebbe operare Elsa e salvarle la vita. Il dottore si trova a Madrid e potrebbe sottoporre la ragazza ad un’operazione a cuore aperto che potrebbe dare una svolta alla sua vita.